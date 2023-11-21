Громкая отставка гендиректора OpenAI — сотни работников угрожают уволиться

Гендиректор Open AI Сэм Альтман во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Фото: AP Photo/Eric Risberg

Компания OpenAI, которые занимаются разработками в области искусственного интеллекта, которой принадлежит чат-бот ChatGPT , 17 ноября заявила об увольнении генерального директора Сэма Альтмана. Как следствие, работники компании угрожают уволиться, если его не вернут назад.

Об этом пишет Wired.

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Как объяснили в компании, причиной увольнения Сэма Альтмана стало то, что он "не всегда был откровенен в общении с советом директоров, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности".

По данным Bloomberg Альтман перед увольнением искал на Ближнем Востоке миллиардные инвестиции для нового производства чипов.

При этом новость о его увольнении стала шоком в технологической индустрии. В результате три старших исследователя OpenAI — Якуб Пахоцки, Александр Мадри и Шимон Сидор сообщили своим подавшим в отставку коллегам.

На этом ряд увольнений не завершился — ушел с должности также топ-менеджер OpenAI Грег Брокман.

Исполняющей обязанности гендиректора назначили Миру Мурати, главного технического директора OpenAI.

Впоследствии гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил, что Альтман будет в руководящем составе нового исследовательского подразделения ИИ.

Работники OpenAI угрожают компании увольнением

Более 500 из 700 сотрудников компании OpenAI подписали открытое письмо. В нем говорится, если совет директоров не уйдет в отставку и не восстановит в должности генерального директора Сэма Альтмана, они уволятся.

"Процесс, с помощью которого вы уволили Сэма Альтмана и исключили Грега Брокмана из совета директоров

Председатель правления OpenAI и три ведущих исследователя ИИ объявили, что уходят из компании из-за увольнения CEO Альтмана Глава правления OpenAI и три ведущих исследователя ИИ объявили, что уходят из компании из-за увольнения CEO Альтмана, поставил под угрозу всю работу и взорвал нашу миссию и компанию. Ваше поведение ясно показало, что у вас нет полномочий контролировать OpenAI" , — заявили работники.

Один из подписантов письма — Илья Суцкевер, главный научный сотрудник компании и член ее правления, обвиняемый в координации "переворота" против Альтмана.

"Я глубоко сожалею о своем участии в действиях совета директоров. Я никогда не намеревался причинить вред OpenAI. Мне нравится все, что мы создали вместе, и я сделаю все, что смогу, чтобы соединить компанию", — написал он.

Сообщение Ильи Суцкевера в Сети Х. Фото: скриншот

Тем временем без сканадлов не обошлось и в Украине. В Киеве один из фитнес-клубов решил провести занятия по йоге в музее Тараса Шевченко, где сейчас проходит фотовыставка победителей World Press Photo.