Громкая отставка гендиректора OpenAI — сотни работников угрожают уволиться
Компания OpenAI, которые занимаются разработками в области искусственного интеллекта, которой принадлежит чат-бот ChatGPT , 17 ноября заявила об увольнении генерального директора Сэма Альтмана. Как следствие, работники компании угрожают уволиться, если его не вернут назад.
Об этом пишет Wired.
В компании OpenAI разразился скандал
Как объяснили в компании, причиной увольнения Сэма Альтмана стало то, что он "не всегда был откровенен в общении с советом директоров, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности".
По данным Bloomberg Альтман перед увольнением искал на Ближнем Востоке миллиардные инвестиции для нового производства чипов.
При этом новость о его увольнении стала шоком в технологической индустрии. В результате три старших исследователя OpenAI — Якуб Пахоцки, Александр Мадри и Шимон Сидор сообщили своим подавшим в отставку коллегам.
На этом ряд увольнений не завершился — ушел с должности также топ-менеджер OpenAI Грег Брокман.
Исполняющей обязанности гендиректора назначили Миру Мурати, главного технического директора OpenAI.
Впоследствии гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил, что Альтман будет в руководящем составе нового исследовательского подразделения ИИ.
Работники OpenAI угрожают компании увольнением
Более 500 из 700 сотрудников компании OpenAI подписали открытое письмо. В нем говорится, если совет директоров не уйдет в отставку и не восстановит в должности генерального директора Сэма Альтмана, они уволятся.
"Процесс, с помощью которого вы уволили Сэма Альтмана и исключили Грега Брокмана из совета директоров
Председатель правления OpenAI и три ведущих исследователя ИИ объявили, что уходят из компании из-за увольнения CEO Альтмана Глава правления OpenAI и три ведущих исследователя ИИ объявили, что уходят из компании из-за увольнения CEO Альтмана, поставил под угрозу всю работу и взорвал нашу миссию и компанию. Ваше поведение ясно показало, что у вас нет полномочий контролировать OpenAI" , — заявили работники.
Один из подписантов письма — Илья Суцкевер, главный научный сотрудник компании и член ее правления, обвиняемый в координации "переворота" против Альтмана.
"Я глубоко сожалею о своем участии в действиях совета директоров. Я никогда не намеревался причинить вред OpenAI. Мне нравится все, что мы создали вместе, и я сделаю все, что смогу, чтобы соединить компанию", — написал он.
Тем временем без сканадлов не обошлось и в Украине. В Киеве один из фитнес-клубов решил провести занятия по йоге в музее Тараса Шевченко, где сейчас проходит фотовыставка победителей World Press Photo.
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