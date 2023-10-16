Як під час блекаутів забезпечити себе стабільним інтернетом: інструкція
Восени та взимку через ворожі удари є ймовірність повторних масових відключень електроенергії. Тому варто підготуватися, аби знеструмлення були максимально непомітними.
Про це повідомляє Мінцифри.
"Поки ми забезпечуємо провайдерів системами резервного живлення та розробляємо план дій під час блекаутів, підготували для вас інструкцію на випадок екстремальних ситуацій", — йдеться у повідомленні.
Як мати стабільне інтернет-з'єднання
Уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.
Перейшов
- Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB/DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку.
- Готово! Ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а й протягом тривалих знеструмлень.
Не перейшов
- Знайдіть найближчого провайдера з xPON-мережею та подайте заяву на підключення. Щоб прискорити процес, скооперуйтеся із сусідами.
- Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB/DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку.
- Готово! Ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а й протягом тривалих знеструмлень.
Нагадаємо, що у Києві 16 жовтня офіційно стартував початок опалювального сезону. Тепло у будинках з'явиться протягом кількох днів. Тим часом на акаунтах ДТЕК вже з'явилися графіки ймовірних відключень світла, які можуть бути застосовані до громадян.
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