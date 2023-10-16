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Як під час блекаутів забезпечити себе стабільним інтернетом: інструкція

16 жовтня 2023 18:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Як під час блекаутів забезпечити себе стабільним інтернетом: інструкція
Як забезпечити себе інтернетом під час відключень. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Восени та взимку через ворожі удари є ймовірність повторних масових відключень електроенергії. Тому варто підготуватися, аби знеструмлення були максимально непомітними.

Про це повідомляє Мінцифри.

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"Поки ми забезпечуємо провайдерів системами резервного живлення та розробляємо план дій під час блекаутів, підготували для вас інструкцію на випадок екстремальних ситуацій", — йдеться у повідомленні.

Як мати стабільне інтернет-з'єднання 

блекаут інтернет
Інструкція Мінцифри

Уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.

Перейшов

  • Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB/DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку.
  • Готово! Ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а й протягом тривалих знеструмлень.

Не перейшов

  • Знайдіть найближчого провайдера з xPON-мережею та подайте заяву на підключення. Щоб прискорити процес, скооперуйтеся із сусідами.
  • Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB/DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку.
  • Готово! Ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а й протягом тривалих знеструмлень.
блекаут інтернет
Інструкція Мінцифри

Нагадаємо, що у Києві 16 жовтня офіційно стартував початок опалювального сезону. Тепло у будинках з'явиться протягом кількох днів. Тим часом на акаунтах ДТЕК вже з'явилися графіки ймовірних відключень світла, які можуть бути застосовані до громадян. 

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