Як під час блекаутів забезпечити себе стабільним інтернетом: інструкція

Як забезпечити себе інтернетом під час відключень. Фото: google.com

Восени та взимку через ворожі удари є ймовірність повторних масових відключень електроенергії. Тому варто підготуватися, аби знеструмлення були максимально непомітними.

Про це повідомляє Мінцифри.

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"Поки ми забезпечуємо провайдерів системами резервного живлення та розробляємо план дій під час блекаутів, підготували для вас інструкцію на випадок екстремальних ситуацій", — йдеться у повідомленні.

Як мати стабільне інтернет-з'єднання

Інструкція Мінцифри

Уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.

Перейшов

Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB/DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку.

Готово! Ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а й протягом тривалих знеструмлень.

Не перейшов

Знайдіть найближчого провайдера з xPON-мережею та подайте заяву на підключення. Щоб прискорити процес, скооперуйтеся із сусідами.

Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB/DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку.

Готово! Ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а й протягом тривалих знеструмлень.

Інструкція Мінцифри

Нагадаємо, що у Києві 16 жовтня офіційно стартував початок опалювального сезону. Тепло у будинках з'явиться протягом кількох днів. Тим часом на акаунтах ДТЕК вже з'явилися графіки ймовірних відключень світла, які можуть бути застосовані до громадян.