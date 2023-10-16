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Как во время блэкаутов обеспечить себя стабильным интернетом: инструкция

16 октября 2023 18:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как во время блэкаутов обеспечить себя стабильным интернетом: инструкция
Как обеспечить себя интернетом во время отключений. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Осенью и зимой из-за вражеских ударов есть вероятность повторных массовых отключений электроэнергии. Поэтому следует подготовиться, чтобы обесточивание было максимально незаметно.

Об этом сообщает Минцифры.

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"Пока мы обеспечиваем провайдеров системами резервного питания и разрабатываем план действий во время блэкаутов, подготовили для вас инструкцию на случай экстремальных ситуаций", — говорится в сообщении.

Как иметь стабильное интернет-соединение

блекаут интернет
Инструкция Минцифры

Уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON.

Перешел

  • Купите повербанк для Wi-Fi роутера и USB/DC-кабель, чтобы заживить роутер от повербанка.
  • Готово! Вы сможете оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений света, но и в течение длительных обесточений.

Не перешел

  • Найдите ближайшего провайдера с xPON-сетью и подайте заявление на подключение. Чтобы ускорить процесс, скооперируйте с соседями.
  • Купите повербанк для Wi-Fi роутера и USB/DC-кабель, чтобы заживить роутер от повербанка.
  • Готово! Вы сможете оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений света, но и в течение длительных обесточиваний.
блекаут интернет
Инструкция Минцифры

Напомним, что в Киеве 16 октября официально стартовало начало отопительного сезона. Тепло в домах появится в течение нескольких дней. Между тем на аккаунтах ДТЭК уже появились графики вероятных отключений света, которые могут быть применены к гражданам.

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Тепло в Киеве и новые графики отключений ДТЭК: как стартует отопительный сезон

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