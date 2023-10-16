Как во время блэкаутов обеспечить себя стабильным интернетом: инструкция
Осенью и зимой из-за вражеских ударов есть вероятность повторных массовых отключений электроэнергии. Поэтому следует подготовиться, чтобы обесточивание было максимально незаметно.
Об этом сообщает Минцифры.
"Пока мы обеспечиваем провайдеров системами резервного питания и разрабатываем план действий во время блэкаутов, подготовили для вас инструкцию на случай экстремальных ситуаций", — говорится в сообщении.
Как иметь стабильное интернет-соединение
Уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON.
Перешел
- Купите повербанк для Wi-Fi роутера и USB/DC-кабель, чтобы заживить роутер от повербанка.
- Готово! Вы сможете оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений света, но и в течение длительных обесточений.
Не перешел
- Найдите ближайшего провайдера с xPON-сетью и подайте заявление на подключение. Чтобы ускорить процесс, скооперируйте с соседями.
- Купите повербанк для Wi-Fi роутера и USB/DC-кабель, чтобы заживить роутер от повербанка.
- Готово! Вы сможете оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений света, но и в течение длительных обесточиваний.
Напомним, что в Киеве 16 октября официально стартовало начало отопительного сезона. Тепло в домах появится в течение нескольких дней. Между тем на аккаунтах ДТЭК уже появились графики вероятных отключений света, которые могут быть применены к гражданам.
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