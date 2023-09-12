Які умови бронювання для IT-компаній, що мають контракти з Міноборони

Безпілотник в руках військового. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

ІТ-компанії, які мають замовлення проєктів Міністерства оборони, можуть бронювати від мобілізації усіх своїх працівників. Бронювання дійсне стільки ж, скільки термін контракту.

Про це повідомляє Dev.ua.

Читайте також:

Бронювання айтівців

Керівниця Харківського IT-кластера Ольга Шаповал розповіла, що сьогодні, маючи контракт із Міноборони й виконуючи конкретні постачання для Збройних сил, є можливість забронювати усіх працівників команди.

"Це бронювання відбувається за окремою процедурою, по-іншому відбувається, але це бронювання дуже важливе через термін дії контракту. Ми вже маємо кейси, коли того року просто бронювали цих людей на 6 місяців", — пояснила вона.

За словами Шаповал, раніше, якщо контракт, наприклад, був на два місяці, то бронювали команду на шість, однак зараз термін бронювання працівників дорівнює терміну дії контракту.

Нагадаємо, ми розповідали, яких помилок найчастіше припускаються роботодавці при бронюванні працівників, та як їх можна уникнути.

Також ми повідомляли, які особливості мобілізації ФОПів та що варто знати українським підприємцям.