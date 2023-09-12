Какие условия бронирования для IT-компаний, имеющих контракты с Минобороны

Беспилотник в руках военного. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

ИТ-компании, имеющие заказы на проекты Министерства обороны, могут бронировать от мобилизации всех своих работников. Бронирование действительно столько, сколько срок контракта.

Об этом сообщает Dev.ua.

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Руководитель Харьковского IT-кластера Ольга Шаповал рассказала, что сегодня, имея контракт с Минобороны и выполняя конкретные поставки для Вооруженных сил, есть возможность забронировать всех сотрудников команды.

"Это бронирование идет по отдельной процедуре, по-другому происходит, но это бронирование очень важно из-за срока действия контракта. У нас уже есть кейсы, когда в том году просто бронировали этих людей на 6 месяцев", — пояснила она.

По словам Шаповал, раньше если контракт, например, был на два месяца, то бронировали команду на шесть, однако сейчас срок бронирования работников равен сроку действия контракта.

Напомним, мы рассказывали, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.

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