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Який вигляд мали б українські міста, якби були людьми: вражаючі фото

27 лютого 2023 09:21
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Мужні чоловіки — який вигляд мали б українські міста, якби були людьми
Відповідні картинки згенерував сервіс Midjourney
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Нейромережі для малювання стрімко розвиваються, а зображення, які вони створюють, стають все більш і більш деталізованими, якісними та реалістичними. Редакція  Новини.LIVE спробувала через штучний інтелект показати, як би виглядали українські міста, якби були живими людьми.

Відповідні картинки згенерував сервіс Midjourney.

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Midjourney, створений американським вченим Девідом Хольцем, бачить українські міста саме такими — мужніми чоловіками з елементами синьо-жовтих кольорів, з людьми та дітьми на вулицях.

Київ

Київ

Чернігів

Чернігів

Львів

Львів

Одеса

Одеса

Дніпро

Дніпро

Чернівці

Чернівці

Що відомо про Midjourney

Midjourney — не єдина нейромережа, яка може генерувати зображення на основі текстових запитів. Її появі передували OpenAI DALL-E та Google Imagen. Особливістю саме Midjourney є те, що доступ до програми може отримати будь-який користувач.

Midjourney розробив американський вчений Девід Хольц. Він закінчив факультет прикладної математики Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл та працював у NASA. Свій проєкт Хольц запустив у лютому 2022 року, зараз його команда налічує близько 10 осіб. Як пояснюють у команді, що розвиває Midjourney, цю програму  можна сприймати як незалежну дослідницьку лабораторію, що вивчає нові способи мислення та розширює творчі здібності людства.

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект показав, який вигляд мали б українці, якби історія склалась по-іншому.

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