Мужні чоловіки — який вигляд мали б українські міста, якби були людьми

Який вигляд мали б українські міста, якби були людьми: вражаючі фото
Нейромережі для малювання стрімко розвиваються, а зображення, які вони створюють, стають все більш і більш деталізованими, якісними та реалістичними. Редакція Новини.LIVE спробувала через штучний інтелект показати, як би виглядали українські міста, якби були живими людьми.
Відповідні картинки згенерував сервіс Midjourney.
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Midjourney, створений американським вченим Девідом Хольцем, бачить українські міста саме такими — мужніми чоловіками з елементами синьо-жовтих кольорів, з людьми та дітьми на вулицях.
Київ
Чернігів
Львів
Одеса
Дніпро
Чернівці
Що відомо про Midjourney
Midjourney — не єдина нейромережа, яка може генерувати зображення на основі текстових запитів. Її появі передували OpenAI DALL-E та Google Imagen. Особливістю саме Midjourney є те, що доступ до програми може отримати будь-який користувач.
Midjourney розробив американський вчений Девід Хольц. Він закінчив факультет прикладної математики Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл та працював у NASA. Свій проєкт Хольц запустив у лютому 2022 року, зараз його команда налічує близько 10 осіб. Як пояснюють у команді, що розвиває Midjourney, цю програму можна сприймати як незалежну дослідницьку лабораторію, що вивчає нові способи мислення та розширює творчі здібності людства.
Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект показав, який вигляд мали б українці, якби історія склалась по-іншому.