Мужні чоловіки — який вигляд мали б українські міста, якби були людьми

Відповідні картинки згенерував сервіс Midjourney

Нейромережі для малювання стрімко розвиваються, а зображення, які вони створюють, стають все більш і більш деталізованими, якісними та реалістичними. Редакція Новини.LIVE спробувала через штучний інтелект показати, як би виглядали українські міста, якби були живими людьми.

Відповідні картинки згенерував сервіс Midjourney.

Midjourney, створений американським вченим Девідом Хольцем, бачить українські міста саме такими — мужніми чоловіками з елементами синьо-жовтих кольорів, з людьми та дітьми на вулицях.

Київ

Чернігів

Львів

Одеса

Дніпро

Чернівці

Що відомо про Midjourney

Midjourney — не єдина нейромережа, яка може генерувати зображення на основі текстових запитів. Її появі передували OpenAI DALL-E та Google Imagen. Особливістю саме Midjourney є те, що доступ до програми може отримати будь-який користувач.

Midjourney розробив американський вчений Девід Хольц. Він закінчив факультет прикладної математики Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл та працював у NASA. Свій проєкт Хольц запустив у лютому 2022 року, зараз його команда налічує близько 10 осіб. Як пояснюють у команді, що розвиває Midjourney, цю програму можна сприймати як незалежну дослідницьку лабораторію, що вивчає нові способи мислення та розширює творчі здібності людства.

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект показав, який вигляд мали б українці, якби історія склалась по-іншому.