Мужественные мужчины — как выглядели бы украинские города, будь людьми

Как выглядели бы украинские города, если бы были людьми: впечатляющие фото
Нейросети для рисования стремительно развиваются, а создаваемые ими изображения становятся все более и более детализированными, качественными и реалистичными. Редакция Новини.LIVE попыталась через искусственный интеллект показать, как бы выглядели украинские города, будь живыми людьми.
Соответствующие картинки сгенерировал сервис Midjourney.
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Midjourney, созданный американским ученым Дэвидом Хольцем, видит украинские города именно такими мужественными мужчинами с элементами сине-желтого цвета, с людьми и детьми на улицах.
Киев
Чернигов
Львов
Одесса
Днепр
Черновцы
Что известно о Midjourney
Midjourney — не единственная нейросеть, которая может генерировать изображение на основе текстовых запросов. Ее появлению предшествовали OpenAI DALL-E и Google Imagen. Особенностью Midjourney является то, что доступ к программе может получить любой пользователь.
Midjourney разработал американский ученый Дэвид Хольц. Он окончил факультет прикладной математики Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и работал в NASA. Свой проект Хольц запустил в феврале 2022 года, сейчас его команда насчитывает около 10 человек. Как объясняют в команде, развивающей Midjourney, эта программа может быть воспринята как независимая исследовательская лаборатория, которая изучает новые способы мышления и расширяет творческие способности человечества.
Напомним, недавно искусственный интеллект показал, как выглядели бы украинцы, если бы история сложилась по-другому.