Мужественные мужчины — как выглядели бы украинские города, будь людьми

Подходящие картинки сгенерировал сервис Midjourney

Нейросети для рисования стремительно развиваются, а создаваемые ими изображения становятся все более и более детализированными, качественными и реалистичными. Редакция Новини.LIVE попыталась через искусственный интеллект показать, как бы выглядели украинские города, будь живыми людьми.

Соответствующие картинки сгенерировал сервис Midjourney.

Midjourney, созданный американским ученым Дэвидом Хольцем, видит украинские города именно такими мужественными мужчинами с элементами сине-желтого цвета, с людьми и детьми на улицах.

Киев

Чернигов

Львов

Одесса

Днепр

Черновцы

Что известно о Midjourney

Midjourney — не единственная нейросеть, которая может генерировать изображение на основе текстовых запросов. Ее появлению предшествовали OpenAI DALL-E и Google Imagen. Особенностью Midjourney является то, что доступ к программе может получить любой пользователь.

Midjourney разработал американский ученый Дэвид Хольц. Он окончил факультет прикладной математики Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и работал в NASA. Свой проект Хольц запустил в феврале 2022 года, сейчас его команда насчитывает около 10 человек. Как объясняют в команде, развивающей Midjourney, эта программа может быть воспринята как независимая исследовательская лаборатория, которая изучает новые способы мышления и расширяет творческие способности человечества.

Напомним, недавно искусственный интеллект показал, как выглядели бы украинцы, если бы история сложилась по-другому.