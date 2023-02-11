Ілон Маск звільнив топ-інженера Twitter через суперечку щодо кількості переглядів твітів

Популярність твітів Маска знижується

Генеральний директор Twitter Ілон Маск звільнив одного з провідних інженерів компанії. Це сталося після того, як інженер пояснив Маску причину падіння кількості переглядів його твітів зниження громадського інтересу до його дописів.

Про це пише Platformer.

Маск незадоволений кількістю переглядів його твітів

Вже кілька тижнів Ілон Маск переживає про те, скільки людей бачать його твіти. Минулого тижня генеральний директор Twitter закрив свій акаунт на день, щоб перевірити, чи може це збільшити розмір його аудиторії. Цей крок був зроблений після того, як кілька відомих правих облікових записів, з якими спілкується Маск, поскаржилися, що останні зміни в Twitter зменшили їх охоплення.

У вівторок Маск зібрав групу інженерів і радників у кімнаті в штаб-квартирі Twitter, шукаючи відповіді. Він висловив обурення, що при 100 мільйонах підписників деякі його твіти дають всього десятки тисяч переглядів.

Пояснення інженерів

Один із двох головних інженерів компанії, запропонував можливе пояснення зниження ситуації з переглядами твітів Маска: менше ніж через рік після того, як генеральний директор Tesla зробив несподівану пропозицію купити Twitter за 44 мільярди доларів, громадський інтерес до його дописів слабшає.

Співробітники показали Маску внутрішні дані щодо взаємодії з його обліковим записом разом із діаграмою Google Trends. Вони сказали йому, що в квітні минулого року Маск був на "піку" популярності в пошукових рейтингах, позначеному оцінкою "100". Сьогодні він набрав дев’ять балів. Раніше інженери досліджували, чи було якось штучно обмежено доступ Маска, але не знайшли доказів того, що алгоритм був упереджений проти нього.

Реакція Маска

Маск погано сприйняв цю новину.

"Ти звільнений, ти звільнений", — сказав Маск інженеру.

Незадоволений поточною роботою інженерів, Маск доручив співробітникам відстежувати, скільки разів кожен з його твітів рекомендований.

Статистика переглядів у Twitter

Минуло вже два місяці, як Twitter додав підрахунок публічних переглядів для кожного твіту. У той час Маск пообіцяв, що ця функція дасть світу краще зрозуміти, наскільки динамічною є платформа.

Проте наразі наявність лічильника переглядів дала протилежний ефект, підкреслюючи, наскільки малою є зацікавленість аудиторії більшістю публікацій.

У той же час, згідно з одним нещодавнім дослідженням, використання Twitter у Сполучених Штатах знизилося майже на 9% після того, як Маск викупив компанію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що витрати рекламодавців на просування в Twitter Inc впали на 71% у грудні. Причина в тому, що провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу соціальних медіа після того, як Ілон Маск очолив компанію.

Як відомо, Ілон Маск придбав соцмережу Twitter і заявив, що компанія близька до банкрутства, і це можливо виправити за умови, що вона почне генерувати більше грошей.

Згодом бізнесмен скоротив половину штату, включаючи вище керівництво, а також скасував щомісячні вихідні для співробітників та віддалену роботу. В результаті більшість рекламодавців перестали користуватися послугами соцмережі, з Twitter пішло багато користувачів через незадоволення новими правилами політики мережі.

Це призвело до зменшення доходу компанії та падіння ціни її акцій.

Додамо, у січні стало відомо, що в Twitter після приходу в компанію Ілона Маска скоротили до 80% працівників.

Інженерів залишилося лише близько 500 осіб, що, на думку звільнених, не дозволить соцмережі нормально розвиватися.