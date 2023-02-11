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Илон Маск из-за снижения популярности собственных постов уволил топ-инженера Twitter

11 февраля 2023 09:31
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Илон Маск уволил топ-инженера Twitter из-за спора о количестве просмотров твитов
Популярность твитов Маска снижается
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Генеральный директор Twitter Илон Маск уволил одного из ведущих инженеров компании. Это произошло после того, как инженер объяснил Маску причину падения количества просмотров его твитов и снижения общественного интереса к его сообщениям.

Об этом пишет Platformer.

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Маск недоволен количеством просмотров его твитов

Уже несколько недель Илон Маск переживает, сколько людей видят его твиты. На прошлой неделе генеральный директор Twitter закрыл свой аккаунт в день, чтобы проверить, может ли это увеличить его аудиторию. Этот шаг был сделан после того, как несколько известных аккаунтов, с которыми общается Маск, пожаловались, что последние изменения в Twitter уменьшили их охват.

Во вторник Маск собрал группу инженеров и советников в штаб-квартире Twitter в поисках ответа. Он выразил возмущение, что при 100 миллионах подписчиков некоторые его твиты дают всего десятки тысяч просмотров.

Объяснение инженеров

Один из двух главных инженеров компании предложил возможное объяснение снижения ситуации с просмотрами твитов Маска: менее чем через год после того, как генеральный директор Tesla сделал неожиданное предложение купить Twitter за 44 миллиарда долларов, общественный интерес к его сообщениям ослабевает.

Сотрудники показали Маску внутренние данные по взаимодействию с его аккаунтом вместе с диаграммой Google Trends. Они сказали ему, что в апреле прошлого года Маск был на "пике" популярности в поисковиках, обозначенном оценкой "100". Сегодня он набрал девять баллов. Ранее инженеры исследовали, был ли искусственно ограничен доступ Маска, но не нашли доказательств того, что алгоритм был предвзят против него.

Реакция Маска

Маск плохо воспринял эту новость.

"Ты уволен, ты уволен", — сказал Маск инженеру.

Недоволен текущей работой инженеров, Маск поручил сотрудникам отслеживать, сколько раз каждый из его твитов рекомендован.

Статистика просмотров в Twitter

Прошло уже два месяца, как Twitter добавил подсчет публичных просмотров для каждого твита. В то время Маск пообещал, что эта функция позволит миру лучше понять, насколько динамична платформа.

Однако пока наличие счетчика просмотров дало противоположный эффект, подчеркивая, насколько мала заинтересованность аудитории большинством публикаций.

В то же время, согласно одному недавнему исследованию, использование Twitter в Соединенных Штатах снизилось почти на 9% после того, как Маск выкупил компанию.

Напомним, ранее стало известно, что расходы рекламодателей на продвижение в Twitter Inc упали на 71% в декабре. Причина в том, что ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу социальных медиа после того, как Илон Маск возглавил компанию.

Как известно, Илон Маск приобрел соцсеть Twitter и заявил, что компания близка к банкротству, и это возможно исправить при условии, что она начнет генерировать больше денег.

Впоследствии бизнесмен сократил половину штата, включая высшее руководство, а также упразднил ежемесячные выходные для сотрудников и отдаленную работу. В результате большинство рекламодателей перестали пользоваться услугами соцсети, из Twitter ушло много пользователей из-за неудовлетворения новыми правилами политики сети.

Это привело к уменьшению дохода компании и падению цены ее акций.

В январе стало известно, что в Twitter после прихода в компанию Илона Маска сократили до 80% работников.

Инженеров осталось только около 500 человек, что, по мнению уволенных, не позволит соцсети нормально развиваться.

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