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Ілон Маск планує створити ШІ, який конкуруватиме з OpenAI: деталі

17 квітня 2023 02:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ілон Маск планує створити ШІ, який конкуруватиме з OpenAI: деталі
Засновник компаній "SpaceX" та "Tesla Inc" Ілон Маск. Фото: Google
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Засновник компаній "SpaceX" та "Tesla Inc" Ілон Маск працює над запуском проєкту в галузі штучного інтелекту, який буде конкурувати з виробником ChatGPT OpenAI. Поки що власник Twitter набирає команду.

Про це повідомляє Financial Times.

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Видання зазначає, що Маск набирає в команду дослідників та інженерів у галузі штучного інтелекту та веде перемовини з деякими інвесторами SpaceX та Tesla Inc щодо інвестування грошей у своє нове підприємство.

"За словами людей, обізнаних з цим проєкт, Маск придбав тисячі потужних графічних процесорів Nvidia для нового стартапу. Графічні процесори — це високопродуктивні чіпи, необхідні для створення великої мовної моделі - системи штучного інтелекту, здатної поглинати величезні обсяги контенту і створювати схоже на людське письмо або реалістичні зображення, подібно до технології, яка забезпечує роботу ChatGPT", — повідомляє видання.

Також зазначається, що Маск почав це планувати через кілька тижнів після того, як група дослідників у галузі штучного інтелекту, закликала до паузи терміном у 6 місяців щодо розробки систем, потужніших за GPT-4 OpenAI. Заклик був зумовлений можливою небезпекою для суспільства.

Нагадаємо, що Європарламент готує жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту (ШІ). Серед них — оприлюднення інформації про те, чи використовують творці чат-ботів матеріали, що захищені авторським правом.

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