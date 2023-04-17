Илон Маск планирует создать ИИ, конкурирующий с OpenAI: детали

Основатель компаний "SpaceX" и "Tesla Inc" Илон Маск. Фото: Google

Основатель компаний "SpaceX" и "Tesla Inc" Илон Маск работает над запуском проекта в области искусственного интеллекта, конкурирующего с производителем ChatGPT OpenAI. Пока что владелец Twitter набирает команду.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также:

Новый проект Илона Маска

Издание отмечает, что Маск набирает в команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта и ведет переговоры с некоторыми инвесторами SpaceX и Tesla Inc по инвестированию денег в свое новое предприятие.

"Графические процессоры — это высокопроизводительные чипы, необходимые для создания большой языковой модели — системы искусственного интеллекта, способной поглощать огромные объемы контента и создавать похожее на человеческое письмо, или реалистичные изображения, подобно технологии, которая обеспечивает работу ChatGPT", — сообщает издание.

Также отмечается, что Маск начал это планировать через несколько недель после того, как группа исследователей в области искусственного интеллекта призвала к паузе сроком в 6 месяцев по разработке систем более мощных, чем GPT-4 OpenAI. Призыв был предопределен возможной опасностью для общества.

Напомним, что Европарламент готовит жесткие требования к использованию искусственного интеллекта (ИИ). Среди них — обнародование информации о том, используют ли создатели чат-ботов материалы, защищенные авторским правом.