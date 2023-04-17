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Илон Маск планирует создать ИИ, конкурирующий с OpenAI: детали

17 апреля 2023 02:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Илон Маск планирует создать ИИ, конкурирующий с OpenAI: детали
Основатель компаний "SpaceX" и "Tesla Inc" Илон Маск. Фото: Google
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Основатель компаний "SpaceX" и "Tesla Inc" Илон Маск работает над запуском проекта в области искусственного интеллекта, конкурирующего с производителем ChatGPT OpenAI. Пока что владелец Twitter набирает команду.

Об этом сообщает Financial Times.

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Издание отмечает, что Маск набирает в команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта и ведет переговоры с некоторыми инвесторами SpaceX и Tesla Inc по инвестированию денег в свое новое предприятие.

"Графические процессоры — это высокопроизводительные чипы, необходимые для создания большой языковой модели — системы искусственного интеллекта, способной поглощать огромные объемы контента и создавать похожее на человеческое письмо, или реалистичные изображения, подобно технологии, которая обеспечивает работу ChatGPT", — сообщает издание.

Также отмечается, что Маск начал это планировать через несколько недель после того, как группа исследователей в области искусственного интеллекта призвала к паузе сроком в 6 месяцев по разработке систем более мощных, чем GPT-4 OpenAI. Призыв был предопределен возможной опасностью для общества.

Напомним, что Европарламент готовит жесткие требования к использованию искусственного интеллекта (ИИ). Среди них — обнародование информации о том, используют ли создатели чат-ботов материалы, защищенные авторским правом.

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