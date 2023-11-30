Ілон Маск "послав" рекламодавців, які вивели свої кошти з соцмережі X

Засновник соцмережі X та мільярдер Ілон Маск. Фото: Bloomberg

Засновник соцмережі X та мільярдер Ілон Маск опублікував зухвале та ненормативне повідомлення для рекламодавців. Вони вивели свої кошти з X протягом останніх тижнів на тлі негативної реакції підтримку Маска антисемітського твіту та повідомлень про посилення ненависті на платформі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Реакція Ілона Маска на виведення коштів з X рекламодавців

У мережі поширили відео, де Ілон Маск 29 листопада під час інтерв'ю New York Times у Нью-Йорку зухвало коментує дії рекламодавців.

"Не рекламуйте. Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима, то нехай іде н***й", — заявив Маск.

Однак за кілька хвилин до цього мільярдер висловив каяття за свій твіт 15 листопада, у якому підтримав антисемітський пост на X. Він сказав, що це був, мабуть, найгірший пост в його історії повідомлень. Це коштувало йому 40 мільйонів доларів штрафу від Комісії з цінних паперів і бірж США.

Обурення Маска стосовно виведення коштів рекламодавців

"За короткими вибаченнями Маска стався характерний для нього антагонізм. Під час інтерв'ю він обурювався на звинувачення в антисемітизмі та сказав, що рекламодавці, які залишили X, раніше відомий як Twitter, не повинні думати, що можуть шантажувати його", — зазначили у The Guardian.

Він багато разів сказав "н***й їх", а в один момент додав слова "привіт, Бобе", очевидно посилаючись на Роберта Айгера, виконавчого директора Walt Disney, який знімав рекламу на X.

Відомі компанії припинили рекламу на X

Apple, IBM і Coca-Cola також видалили платну рекламу з X. Така тенденція може призвести до втрат доходів Маска на суму до 75 мільйонів доларів.

Коментарі Маска до рекламодавців прозвучали навіть тоді, коли він визнав, що виведення їх коштів може призвести до катастрофи для X, яку він придбав за 44 мільярди доларів у 2022 році.

"Цей рекламний бойкот призведе до того, що він вб’є компанію. І весь світ дізнається, що ці рекламодавці вбили компанію", — сказав мільярдер.

Генеральний директор X прокоментувала дії Маска

Пізніше генеральний директор X Лінда Яккаріно схарактеризувала інтерв’ю Маска як "широкомасштабне та відверте" та виступила перед рекламодавцями.

"X стоїть на унікальному та дивовижному перехресті Free Speech і Main Street, і спільнота X є потужною та готова вітати вас", — написала вона на платформі.

Що стало причиною "відпливу" рекламодавців з X

"Відплив" рекламодавців почався після того, як некомерційна організація Media Matters опублікувала звіт, у якому поряд з пронацистськими публікаціями була показана реклама великих компаній. Зазначається, що Маск подав позов проти організації. Ситуація ще більше загострилася після того, як Маск публічно погодився з антисемітським твітом, у якому звинуватив євреїв у "ненависті до білих".

У зв’язку з негативною реакцією на його суперечливу публікацію на X Маск вирушив до Ізраїлю та поспілкувався з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. У середу Маск заявив, що поїздка була запланована до його повідомлення і була "незалежною" від проблеми.

Нетаньяху закликав мільярдера знайти баланс між захистом свободи слова в Інтернеті та боротьбою з мовою ненависті.

Нагадаємо, Ілон Маск підтримав антисемітський пост у соціальній мережі X. Там єврейську громаду звинувачують у пропаганді "діалектичної ненависті" проти білих людей.