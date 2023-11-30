Илон Маск "послал" рекламодателей, которые вывели свои средства из соцсети X

Основатель соцсети X и миллиардер Илон Маск. Фото: Bloomberg

Основатель соцсети X и миллиардер Илон Маск опубликовал дерзкое и ненормативное сообщение для рекламодателей. Они вывели свои средства из X в последние недели на фоне негативной реакции поддержку Маска антисемитского твита и сообщений об усилении ненависти на платформе.

Об этом сообщает The Guardian.

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Реакция Илона Маска на вывод средств с X рекламодателей

В сети распространили видео, где Илон Маск 29 ноября во время интервью New York Times в Нью-Йорке вызывающе комментирует действия рекламодателей.

"Не рекламируйте. Если кто-то будет пытаться шантажировать меня рекламой, шантажировать деньгами, так пусть идет н***й", — заявил Маск.

Однако несколько минут до этого миллиардер выразил раскаяние за свой твит 15 ноября, в котором поддержал антисемитский пост на X. Он сказал, что это был, пожалуй, его худший пост в его истории сообщений. Это стоило ему 40 миллионов долларов штрафа от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Возмущение Маска относительно вывода средств рекламодателей

"После кратких извинений Маска произошел характерный для него антагонизм. Во время интервью он возмущался обвинениями в антисемитизме и сказал, что рекламодатели, покинувшие X, ранее известный как Twitter, не должны думать, что могут шантажировать его", — отметили в The Guardian.

Он много раз сказал "н***й их", а в один момент добавил слова "привет, Боб", очевидно ссылаясь на Роберта Айгера, исполнительного директора Walt Disney, снимавшего рекламу на X.

Известные компании прекратили рекламу на X

Apple, IBM и Coca-Cola также удалили платную рекламу из X. Такая тенденция может привести к потерям доходов Маска на сумму до 75 миллионов долларов.

Комментарии Маска к рекламодателям прозвучали даже тогда, когда он признал, что вывод их средств может привести к катастрофе для X, которую он приобрел за 44 миллиарда долларов в 2022 году.

"Этот рекламный бойкот приведет к тому, что он убьет компанию. И весь мир узнает, что эти рекламодатели убили компанию", — сказал миллиардер.

Генеральный директор X прокомментировала действия Маска

Позже генеральный директор X Линда Яккарино охарактеризовала интервью Маска как "широкомасштабное и откровенное" и выступила перед рекламодателями.

"X стоит на уникальном и удивительном перекрестке Free Speech и Main Street, и сообщество X мощное и готово приветствовать вас", — написала она на платформе.

Что стало причиной "утечки" рекламодателей из X

"Утечка" рекламодателей началась после того, как некоммерческая организация Media Matters опубликовала отчет, в котором рядом с пронацистскими публикациями была показана реклама крупных компаний. Отмечается, что Маск подал иск против организации. Ситуация еще больше обострилась после того, как Маск публично согласился с антисемитским твитом, в котором обвинил евреев в "ненависти к белым".

В связи с негативной реакцией на его противоречивую публикацию на X Маск отправился в Израиль и пообщался с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В среду Маск заявил, что поездка была запланирована до его сообщения и была "независима" от проблемы.

Нетаньяху призвал миллиардера найти баланс между защитой свободы слова в Интернете и борьбой с языком ненависти.

Напомним, Илон Маск поддержал антисемитский пост в социальной сети X. Там еврейская община обвиняется в пропаганде "диалектической ненависти" против белых людей.