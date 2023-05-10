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Ілон Маск розпочав будівництво літієвого нафтопереробного заводу

10 травня 2023 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ілон Маск розпочав будівництво літієвого нафтопереробного заводу
Генеральний директор Tesla Ілон Маск і його охорона залишають місцевий офіс компанії у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Джонатан Ернст
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія Tesla розпочала будівництво літієвого нафтопереробного заводу в Техасі. За словами генерального директора Ілона Маска, фабрика повинна виробляти достатньо металу для акумуляторів, щоб створити близько 1 мільйона електромобілів (EV) до 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Так, завод повинен забезпечувати достатню кількість металу для батарей, щоб до 2025 року зробити близько 1 мільйона електромобілів. Завдяки цьому він стане найбільшим виробником цього матеріалу в Північній Америці.

"Оскільки ми дивимося вперед на кілька років, фундаментальною гальмівною точкою розвитку електромобілів є доступність літієвих акумуляторів", — заявив Маск. 

У наступному році Tesla планує завершити будівництво заводу, а через рік — запустити його на повну потужність. Це зробить компанію єдиним великим автовиробником в Північній Америці, який самостійно очищатиме літій.

Нагадаємо, що Стів Возняк, співзасновник Apple, розкритикував компанію Tesla та її заяви про безпілотне керування. Засновник Apple вважає, що штучний інтелект часто помиляється і намагається вбити власників машин.

Також ми повідомляли, що компанія Tesla відновила приймання замовлень на своє авто моделі Model 3 у Сполучених Штатах. Минулого року замовлення призупинили через відставання в доставці.

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