Илон Маск приступил к строительству литиевого нефтеперерабатывающего завода

Генеральный директор Tesla Илон Маск и его охрана покидают местный офис компании в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст

Компания Tesla начала строительство литиевого нефтеперерабатывающего завода в Техасе. По словам генерального директора Илона Маска, фабрика должна производить достаточно металла для аккумуляторов, чтобы создать около 1 миллиона электромобилей (EV) к 2025 году.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, завод должен обеспечивать достаточное количество металла для батарей, чтобы к 2025 году произвести около 1 миллиона электромобилей. Благодаря этому он станет самым крупным производителем этого материала в Северной Америке.

"Поскольку мы смотрим вперед на несколько лет, фундаментальной тормозной точкой развития электромобилей является доступность литиевых аккумуляторов", — заявил Маск.

В следующем году Tesla планирует завершить строительство завода, а через год – запустить его на полную мощность. Это сделает компанию единственным крупным автопроизводителем в Северной Америке, который будет самостоятельно очищать литий.

Напомним, что Стив Возняк, соучредитель Apple, подверг критике компанию Tesla и ее заявления о беспилотном управлении. Основатель Apple считает, что искусственный интеллект часто ошибается и пытается убить владельцев машин.

Также мы сообщали, что компания Tesla возобновила прием заказов на свои авто модели Model 3 в Соединенных Штатах. В прошлом году заказ приостановили из-за отставания в доставке.