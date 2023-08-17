Із додатку Monobank прибрали одну із функцій

Додаток Monobank. Фото: google.com

Через популярний онлайн-банкінг Monobank можна сплачувати комунальні послуги. Однак форма більше не містить поля для вводу показників лічильника. Один з користувачів написав скаргу.

Скаргу опублікували на сайті Мінфіну у розділі відгуків.

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Відсутність важливої функції

Користувач з ніком werture написав, що в багатьох мобільних додатках інших банків можна ввести показники споживання газу. Раніше ця функція була в Monobank, однак її видалили. Користувач зазначає, що тепер немає змоги подивитися у квитанції, за що саме пройшла оплата, адже з додатку також забрали призначення платежу.

У службі підтримки відповіли, що компанія-постачальник не потребує отримання цієї інформації через онлайн-банкінг Monobank. Там наголосили, що для успішного проведення транзакції функція не обов’язкова.

"Сам Нафтогаз не займається показниками, ними займаються компанії з розподілу газу, саме тому по ній є можливість вказати показники лічильника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) оцінили ефект від підвищення тарифів на електричну енергію на ліквідність енергетичного ринку. Ціни зросли на початку червня 2023 року.

Також ми писали, що в Україні восени разом з початком нового опалювального сезону очікуються деякі зміни у питанні призначення житлових субсидій. Зокрема, оскільки збільшаться суми у комунальних платіжках, відповідно, зросте і розмір допомоги на їх оплату.

Додамо, частина українців можуть платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%.