Із додатку Monobank прибрали одну із функцій
Через популярний онлайн-банкінг Monobank можна сплачувати комунальні послуги. Однак форма більше не містить поля для вводу показників лічильника. Один з користувачів написав скаргу.
Скаргу опублікували на сайті Мінфіну у розділі відгуків.
Відсутність важливої функції
Користувач з ніком werture написав, що в багатьох мобільних додатках інших банків можна ввести показники споживання газу. Раніше ця функція була в Monobank, однак її видалили. Користувач зазначає, що тепер немає змоги подивитися у квитанції, за що саме пройшла оплата, адже з додатку також забрали призначення платежу.
У службі підтримки відповіли, що компанія-постачальник не потребує отримання цієї інформації через онлайн-банкінг Monobank. Там наголосили, що для успішного проведення транзакції функція не обов’язкова.
"Сам Нафтогаз не займається показниками, ними займаються компанії з розподілу газу, саме тому по ній є можливість вказати показники лічильника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) оцінили ефект від підвищення тарифів на електричну енергію на ліквідність енергетичного ринку. Ціни зросли на початку червня 2023 року.
Також ми писали, що в Україні восени разом з початком нового опалювального сезону очікуються деякі зміни у питанні призначення житлових субсидій. Зокрема, оскільки збільшаться суми у комунальних платіжках, відповідно, зросте і розмір допомоги на їх оплату.
Додамо, частина українців можуть платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%.