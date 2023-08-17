Из приложения Monobank убрали одну из функций

Приложение Monobank. Фото: google.com

Через популярный онлайн-банкинг Monobank можно оплачивать коммунальные услуги. Однако форма больше не содержит поля для ввода показаний счетчика. Один из пользователей написал жалобу.

Жалобу опубликовали на сайте Минфина в разделе отзывов.

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Отсутствие важной функции

Пользователь с ником werture написал, что во многих мобильных приложениях других банков можно ввести показатели потребления газа. Раньше эта функция была у Monobank, однако ее удалили. Пользователь отмечает, что теперь нет возможности посмотреть в квитанции, за что прошла оплата, ведь из приложения также забрали назначение платежа.

В службе поддержки ответили, что компания-поставщик не нуждается в получении этой информации через онлайн-банкинг Monobank. Там подчеркнули, что для успешного проведения транзакции функция не обязательна.

"Сам Нафтогаз не занимается показателями, ими занимаются компании по распределению газа, именно поэтому по ней есть возможность указать показатели счетчика", — говорится в сообщении.

Напомним, в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины (ВРУ) оценили эффект повышения тарифов на электрическую энергию на ликвидность энергетического рынка. Цены выросли в начале июня 2023 года.

Также мы писали, что в Украине осенью с началом нового отопительного сезона ожидаются некоторые изменения в вопросе назначения жилищных субсидий. В частности, поскольку увеличатся суммы в коммунальных платежках, соответственно, возрастет и размер пособия на их оплату.

Добавим, часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%.