Хакер викрав гроші з криптогаманців ФСБ РФ та передав їх на рахунок ЗСУ
Невідомий хакер взламав криптогаманці, які контролювали ФСБ та російська розвідка. Гроші "Робін Гуд" переслав на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє CoinDesk.
Що відомо
Хакер використав функцію блокчейну біткойна, яка документує транзакції, щоб знайти гаманці російських спецслужб.
Дві адреси криптогаманців були пов'язані з атакою на американську IT-компанію Solarwinds 2020 року, через яку постраждали понад 200 організацій. Ця атака вважається однією з найбільш серйозних, оскільки призвела до витоку даних з багатьох американських відомств.
Третій криптогаманець використовували для оплати серверів, які були використані для поширення неправдивої інформації під час президентських виборів у США 2016 року.
Зазначається, що після російського вторгнення в Україну хакер став пересилати криптовалюту в гаманці, які відкрив уряд України для збору коштів на боротьбу з російською агресією.
Крім того, це може бути людина, що працювала на російські спецслужби, але потім перейшла на інший бік протистояння.
Нагадаємо, що в Румунії тисячі мешканців отримали електронні повідомлення від компанії доставки, в яких зловмисники намагаються виманити їхні банківські дані. Під виглядом виправлення неправильної адреси доставки користувачів просять перейти за посиланням та ввести свої особисті дані, включаючи інформацію про банківську картку.