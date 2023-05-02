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Хакер викрав гроші з криптогаманців ФСБ РФ та передав їх на рахунок ЗСУ

2 травня 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Хакер викрав гроші з криптогаманців ФСБ РФ та передав їх на рахунок ЗСУ
Хакер із карткою за ноутбуком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Невідомий хакер взламав криптогаманці, які контролювали ФСБ та російська розвідка. Гроші "Робін Гуд" переслав на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє CoinDesk.

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Що відомо

Хакер використав функцію блокчейну біткойна, яка документує транзакції, щоб знайти гаманці російських спецслужб.

Дві адреси криптогаманців були пов'язані з атакою на американську IT-компанію Solarwinds 2020 року, через яку постраждали понад 200 організацій. Ця атака вважається однією з найбільш серйозних, оскільки призвела до витоку даних з багатьох американських відомств.

Третій криптогаманець використовували для оплати серверів, які були використані для поширення неправдивої інформації під час президентських виборів у США 2016 року.

Зазначається, що після російського вторгнення в Україну хакер став пересилати криптовалюту в гаманці, які відкрив уряд України для збору коштів на боротьбу з російською агресією. 

Крім того, це може бути людина, що працювала на російські спецслужби, але потім перейшла на інший бік протистояння.

Нагадаємо, що в Румунії тисячі мешканців отримали електронні повідомлення від компанії доставки, в яких зловмисники намагаються виманити їхні банківські дані. Під виглядом виправлення неправильної адреси доставки користувачів просять перейти за посиланням та ввести свої особисті дані, включаючи інформацію про банківську картку.

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