Хакер похитил деньги из криптокошельков ФСБ РФ и передал их на счет ВСУ
Неизвестный хакер взломал криптокошельки, контролировавшиеся ФСБ и российской разведкой. Деньги "Робин Гуд" переслал на нужды ВСУ.
Об этом сообщает CoinDesk.
Что известно
Хакер использовал функцию блокчейна биткоина, которая документирует транзакции, чтобы найти кошельки российских спецслужб.
Два адреса криптокошельков были связаны с атакой на американскую IT-компанию Solarwinds 2020 года, из-за которой пострадали более 200 организаций. Эта атака считается одной из самых серьезных, поскольку привела к утечке данных из многих американских ведомств.
Третий криптокошелек использовался для оплаты серверов, которые были использованы для распространения ложной информации во время президентских выборов в США в 2016 году.
Отмечается, что после российского вторжения в Украину хакер стал пересылать криптовалюту в кошельки, открытые правительством Украины для сбора средств на борьбу с российской агрессией.
Кроме того, это может быть человек, работавший на российские спецслужбы, но затем перешедший на другую сторону противостояния.
Напомним, что в Румынии тысячи жителей получили электронные сообщения от компании доставки, в которых злоумышленники пытаются выманить их банковские данные. Под видом исправления неправильного адреса доставки пользователей просят перейти по ссылке и ввести свои личные данные, включая информацию о банковской карте.