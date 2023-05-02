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Хакер похитил деньги из криптокошельков ФСБ РФ и передал их на счет ВСУ

2 мая 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Хакер похитил деньги из криптокошельков ФСБ РФ и передал их на счет ВСУ
Хакер с картой за ноутбуком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Неизвестный хакер взломал криптокошельки, контролировавшиеся ФСБ и российской разведкой. Деньги "Робин Гуд" переслал на нужды ВСУ.

Об этом сообщает CoinDesk.

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Что известно

Хакер использовал функцию блокчейна биткоина, которая документирует транзакции, чтобы найти кошельки российских спецслужб.

Два адреса криптокошельков были связаны с атакой на американскую IT-компанию Solarwinds 2020 года, из-за которой пострадали более 200 организаций. Эта атака считается одной из самых серьезных, поскольку привела к утечке данных из многих американских ведомств.

Третий криптокошелек использовался для оплаты серверов, которые были использованы для распространения ложной информации во время президентских выборов в США в 2016 году.

Отмечается, что после российского вторжения в Украину хакер стал пересылать криптовалюту в кошельки, открытые правительством Украины для сбора средств на борьбу с российской агрессией.

Кроме того, это может быть человек, работавший на российские спецслужбы, но затем перешедший на другую сторону противостояния.

Напомним, что в Румынии тысячи жителей получили электронные сообщения от компании доставки, в которых злоумышленники пытаются выманить их банковские данные. Под видом исправления неправильного адреса доставки пользователей просят перейти по ссылке и ввести свои личные данные, включая информацию о банковской карте.

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