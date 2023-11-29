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Хакери та СБУ зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії

29 листопада 2023 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Хакери та СБУ зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Хакери з допомогою Служби безпеки України зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії. Вони отримали доступ до великої кількості документів.

Про це Новини.LIVE дізналися від джерел у силових структурах.

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Робота хакерів та СБУ

Українське хакерське угрупування BLACKJACK зламало сайт міністерства праці та соціального захисту Росії. За даними наших джерел, цю операцію було здійснено спільно з кіберфахівцями СБУ. 

Хакери отримали доступ до великої кількості документів:

  • статистики щодо проведення так званої "СВО";
  • особистих даних військовослужбовців;
  • матеріалів доповідей президенту РФ;
  • довідок щодо кількості протезувань.
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Інформація, яку отримали хакери спільно зі СБУ. Фото: джерела в силових структурах

Окремий масив інформації стосується частини тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього "керівництва". 

Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення.    

Після викачування необхідної інформації, хакери "знесли" з серверів міністерства понад 100 терабайтів даних.

Нагадаємо, українські хакери "Кіберспротиву" зламали пошту російського підполковника Руслана Казанцева, який відповідальний за обслуговування військових літаків А-50У. Оприлюднено деякі документи росіянина — докази зламу скриньки.

Також ми писали, що пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області РФ зламали хакери з "Кіберспротиву". Йдеться про полковника Романа Єршова. Як повідомляється, саме він керував вторгненням у Прип’ять минулого року.

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