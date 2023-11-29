Хакери та СБУ зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії
Хакери з допомогою Служби безпеки України зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії. Вони отримали доступ до великої кількості документів.
Про це Новини.LIVE дізналися від джерел у силових структурах.
Робота хакерів та СБУ
Українське хакерське угрупування BLACKJACK зламало сайт міністерства праці та соціального захисту Росії. За даними наших джерел, цю операцію було здійснено спільно з кіберфахівцями СБУ.
Хакери отримали доступ до великої кількості документів:
- статистики щодо проведення так званої "СВО";
- особистих даних військовослужбовців;
- матеріалів доповідей президенту РФ;
- довідок щодо кількості протезувань.
Окремий масив інформації стосується частини тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього "керівництва".
Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення.
Після викачування необхідної інформації, хакери "знесли" з серверів міністерства понад 100 терабайтів даних.
Нагадаємо, українські хакери "Кіберспротиву" зламали пошту російського підполковника Руслана Казанцева, який відповідальний за обслуговування військових літаків А-50У. Оприлюднено деякі документи росіянина — докази зламу скриньки.
Також ми писали, що пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області РФ зламали хакери з "Кіберспротиву". Йдеться про полковника Романа Єршова. Як повідомляється, саме він керував вторгненням у Прип’ять минулого року.
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