Хакери та СБУ зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels

Хакери з допомогою Служби безпеки України зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії. Вони отримали доступ до великої кількості документів.

Про це Новини.LIVE дізналися від джерел у силових структурах.

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Українське хакерське угрупування BLACKJACK зламало сайт міністерства праці та соціального захисту Росії. За даними наших джерел, цю операцію було здійснено спільно з кіберфахівцями СБУ.

Хакери отримали доступ до великої кількості документів:

статистики щодо проведення так званої "СВО";

особистих даних військовослужбовців;

матеріалів доповідей президенту РФ;

довідок щодо кількості протезувань.

Інформація, яку отримали хакери спільно зі СБУ. Фото: джерела в силових структурах

Окремий масив інформації стосується частини тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього "керівництва".

Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення.

Після викачування необхідної інформації, хакери "знесли" з серверів міністерства понад 100 терабайтів даних.

Нагадаємо, українські хакери "Кіберспротиву" зламали пошту російського підполковника Руслана Казанцева, який відповідальний за обслуговування військових літаків А-50У. Оприлюднено деякі документи росіянина — докази зламу скриньки.

Також ми писали, що пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області РФ зламали хакери з "Кіберспротиву". Йдеться про полковника Романа Єршова. Як повідомляється, саме він керував вторгненням у Прип’ять минулого року.