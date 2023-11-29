Хакеры и СБУ взломали сайт министерства труда и соцзащиты России
Хакеры с помощью Службы безопасности Украины взломали сайт министерства труда и соцзащиты России. Они получили доступ к большому количеству документов.
Об этом Новини.LIVE узнали от источников в силовых структурах.
Работа хакеров и СБУ
Украинская хакерская группировка BLACKJACK взломала сайт министерства труда и социальной защиты России. По данным наших источников, эта операция была осуществлена совместно с киберспециалистами СБУ.
Хакеры получили доступ к большому количеству документов:
- статистики по проведению так называемой "СВО";
- личных данных военнослужащих;
- материалов докладов президенту РФ;
- справок о количестве протезирований.
Отдельный массив информации касается части временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего "руководства".
Теперь у Службы безопасности появится множество новых документов для изучения.
После скачивания требуемой информации, хакеры "снесли" с серверов министерства более 100 терабайтов данных.
Напомним, украинские хакеры "Киберсопротивления" взломали почту российского подполковника Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание военных самолетов А-50У. Обнародованы некоторые документы россиянина — доказательства взлома ящика.
Также мы писали, что почту руководителя спецподразделения Росгвардии ОМОН в Калужской области РФ сломали хакеры из "Киберсопротивления". Речь идет о полковнике Романе Ершове. Как сообщается, именно он руководил вторжением в Припять в прошлом году.
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