Хакеры и СБУ взломали сайт министерства труда и соцзащиты России

Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels

Хакеры с помощью Службы безопасности Украины взломали сайт министерства труда и соцзащиты России. Они получили доступ к большому количеству документов.

Об этом Новини.LIVE узнали от источников в силовых структурах.

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Работа хакеров и СБУ

Украинская хакерская группировка BLACKJACK взломала сайт министерства труда и социальной защиты России. По данным наших источников, эта операция была осуществлена совместно с киберспециалистами СБУ.

Хакеры получили доступ к большому количеству документов:

статистики по проведению так называемой "СВО";

личных данных военнослужащих;

материалов докладов президенту РФ;

справок о количестве протезирований.

Информация, которую получили хакеры совместно с СБУ. Фото: источники в силовых структурах

Отдельный массив информации касается части временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего "руководства".

Теперь у Службы безопасности появится множество новых документов для изучения.

После скачивания требуемой информации, хакеры "снесли" с серверов министерства более 100 терабайтов данных.

Напомним, украинские хакеры "Киберсопротивления" взломали почту российского подполковника Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание военных самолетов А-50У. Обнародованы некоторые документы россиянина — доказательства взлома ящика.

Также мы писали, что почту руководителя спецподразделения Росгвардии ОМОН в Калужской области РФ сломали хакеры из "Киберсопротивления". Речь идет о полковнике Романе Ершове. Как сообщается, именно он руководил вторжением в Припять в прошлом году.