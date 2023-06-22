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Хакери зламали пошту колаборантки, яка "здавала" мешканців Мелітополя

22 червня 2023 14:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Хакери зламали пошту колаборантки, яка "здавала" мешканців Мелітополя
Хакери за комп'ютерами. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Хакери з команди "Кібер спротиву" зламали пошту колаборантки, яка збирала дані проукраїнських мешканців Мелітополя. Вона також закликала анонімно доносити на українців й співпрацювати з ворогом.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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"Хакери з команди "Кібер спротиву" отримали доступ до пошти Марини Стародубець, яка адмініструє телеграм-канал, де збирають дані про мешканців Мелітополя, які не підтримали окупацію", — йдеться у повідомленні. 

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Зрадниця закликає анонімно доносити на українців й активно співпрацювати з ворогом.

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Telegram-канал, який адмініструє колаборантка. Фото: ЦНС

Окрім того, хакерам вдалося встановити осіб, які "здавали" своїх сусідів з проукраїнською позицією росіянам. 

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Нагадаємо, нещодавно в ЦНС наголошували, що українці мають ігнорувати незаконні "вибори", які Російська Федерація планує провести в окупації. Також мешканців окупованих територій просять передавати інформацію про колаборантів, які організовують цей незаконний процес.

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