Хакеры взломали почту коллаборантки, которая "сдавала" жителей Мелитополя

Хакеры на компьютерах. Фото: google.com

Хакеры из команды "Кибер сопротивления" взломали почту коллаборантки, собиравшей данные проукраинских жителей Мелитополя. Она также призвала анонимно доносить до украинцев и сотрудничать с врагом.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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"Хакеры из команды "Кибер сопротивления" получили доступ к почте Марины Стародубец, которая администрирует телеграмм-канал, где собирают данные о жителях Мелитополя, которые не поддержали оккупацию", — говорится в сообщении.

Предатель призывает анонимно доносить на украинцев и активно сотрудничать с врагом.

Telegram-канал, который администрирует коллаборант. Фото: ЦНС

Кроме того, хакерам удалось установить лиц, которые "сдавали" своих соседей с проукраинской позицией россиянам.

Напомним, недавно в ЦНС отмечали, что украинцы должны игнорировать незаконные "выборы", которые Российская Федерация планирует провести в оккупации. Также жителей оккупированных территорий просят передавать информацию о коллаборантах, организующих этот незаконный процесс.