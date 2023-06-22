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Хакеры взломали почту коллаборантки, которая "сдавала" жителей Мелитополя

22 июня 2023 14:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хакеры взломали почту коллаборантки, которая "сдавала" жителей Мелитополя
Хакеры на компьютерах. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Хакеры из команды "Кибер сопротивления" взломали почту коллаборантки, собиравшей данные проукраинских жителей Мелитополя. Она также призвала анонимно доносить до украинцев и сотрудничать с врагом.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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"Хакеры из команды "Кибер сопротивления" получили доступ к почте Марины Стародубец, которая администрирует телеграмм-канал, где собирают данные о жителях Мелитополя, которые не поддержали оккупацию", — говорится в сообщении.

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Предатель призывает анонимно доносить на украинцев и активно сотрудничать с врагом.

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Telegram-канал, который администрирует коллаборант. Фото: ЦНС

Кроме того, хакерам удалось установить лиц, которые "сдавали" своих соседей с проукраинской позицией россиянам.

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Напомним, недавно в ЦНС отмечали, что украинцы должны игнорировать незаконные "выборы", которые Российская Федерация планирует провести в оккупации. Также жителей оккупированных территорий просят передавать информацию о коллаборантах, организующих этот незаконный процесс.

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