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Хитрощі від Ілона Маска: Twitter створив нові обмеження для користувачів

1 липня 2023 18:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Хитрощі від Ілона Маска: Twitter створив нові обмеження для користувачів
Ілон Маск. Фото: The Verge
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Всесвітньовідомий мільярдер Ілон Маск зробив ще більше обмежень у Twitter. Тепер, аби прочитати будь-який твіт, потрібно обов'язково зареєструватися у соцмережі. 

Про це пише видання The Verge.

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Що зміниться

Зазначається, якщо користувач хоче переглянути як звичайні твіти, так і переходити за посиланнями на твіти, але він не має сторінки у Twitter, то його відправить на головну сторінку, де будуть просити увійти в акаунт або ж пройти реєстрацію.

Скриншот сторінки. Фото: УНІАН

Для чого це зробили

У представництві Twitter зауважили, що таку функцію зробили спеціально.

Як пишуть у виданні, таке рішення суперечить заявам Ілона Маска, який мав на меті зробити головну сторінку твітера з більшою інформацією для користувачів, які не мають акаунту. Так він хотів отримати нову аудиторію.

За словами журналістів, таким кроком у Twitter змушують незареєстрованих користувачів створити акаунт в соціальній мережі, після чого оформити платну підписку Twitter Blue. 

Нагадаємо, раніше бізнесмен та голова компанії Tesla Ілон Маск готується до майбутнього бою із засновником Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провів тренування з вченим Лексом Фрідманом.

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