Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Уловки от Илона Маска: Twitter создал новые ограничения для пользователей arrow

Уловки от Илона Маска: Twitter создал новые ограничения для пользователей

1 июля 2023 18:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Уловки от Илона Маска: Twitter создал новые ограничения для пользователей
Илон Моск. Фото: The Verge
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Всемирно известный миллиардер Илон Маск совершил еще больше ограничений в Twitter. Теперь, чтобы прочесть любой твит, нужно обязательно зарегистрироваться в соцсети.

Об этом пишет издание The Verge.

Читайте также:

Что изменится

Отмечается, если пользователь хочет просмотреть как обычные твиты, так и переходить по ссылкам на твиты, но у него нет страницы в Twitter, то его отправит на главную страницу, где будут просить войти в аккаунт или пройти регистрацию.

Скриншот страницы. Фото: УНИАН

Зачем это сделали

В представительстве Twitter отметили, что такую функцию сделали специально.

Как пишут в издании, такое решение противоречит заявлениям Илона Маска, который хотел сделать главную страницу твиттера с большей информацией для пользователей, не имеющих аккаунта. Так он желал получить новую аудиторию.

По словам журналистов, таким шагом в Twitter вынуждают незарегистрированных пользователей создать аккаунт в социальной сети, после чего оформить платную подписку Twitter Blue.

Напомним, ранее бизнесмен и глава компании Tesla Илон Маск готовится к предстоящему бою с основателем Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провел тренировку с ученым Лексом Фридманом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз