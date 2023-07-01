Уловки от Илона Маска: Twitter создал новые ограничения для пользователей

Илон Моск. Фото: The Verge

Всемирно известный миллиардер Илон Маск совершил еще больше ограничений в Twitter. Теперь, чтобы прочесть любой твит, нужно обязательно зарегистрироваться в соцсети.

Об этом пишет издание The Verge.

Читайте также:

Что изменится

Отмечается, если пользователь хочет просмотреть как обычные твиты, так и переходить по ссылкам на твиты, но у него нет страницы в Twitter, то его отправит на главную страницу, где будут просить войти в аккаунт или пройти регистрацию.

Скриншот страницы. Фото: УНИАН

Зачем это сделали

В представительстве Twitter отметили, что такую функцию сделали специально.

Как пишут в издании, такое решение противоречит заявлениям Илона Маска, который хотел сделать главную страницу твиттера с большей информацией для пользователей, не имеющих аккаунта. Так он желал получить новую аудиторию.

По словам журналистов, таким шагом в Twitter вынуждают незарегистрированных пользователей создать аккаунт в социальной сети, после чего оформить платную подписку Twitter Blue.

Напомним, ранее бизнесмен и глава компании Tesla Илон Маск готовится к предстоящему бою с основателем Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провел тренировку с ученым Лексом Фридманом.