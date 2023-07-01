Уловки от Илона Маска: Twitter создал новые ограничения для пользователей
Всемирно известный миллиардер Илон Маск совершил еще больше ограничений в Twitter. Теперь, чтобы прочесть любой твит, нужно обязательно зарегистрироваться в соцсети.
Об этом пишет издание The Verge.
Что изменится
Отмечается, если пользователь хочет просмотреть как обычные твиты, так и переходить по ссылкам на твиты, но у него нет страницы в Twitter, то его отправит на главную страницу, где будут просить войти в аккаунт или пройти регистрацию.
Зачем это сделали
В представительстве Twitter отметили, что такую функцию сделали специально.
Как пишут в издании, такое решение противоречит заявлениям Илона Маска, который хотел сделать главную страницу твиттера с большей информацией для пользователей, не имеющих аккаунта. Так он желал получить новую аудиторию.
По словам журналистов, таким шагом в Twitter вынуждают незарегистрированных пользователей создать аккаунт в социальной сети, после чего оформить платную подписку Twitter Blue.
Напомним, ранее бизнесмен и глава компании Tesla Илон Маск готовится к предстоящему бою с основателем Facebook Марком Цукербергом. Так, Маск провел тренировку с ученым Лексом Фридманом.