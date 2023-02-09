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Компанія Маска ввела обмеження на використання Starlink в Україні, яке перешкоджає роботі військових

9 лютого 2023 09:45
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
SpaceX обмежила використання українськими військовими інтернету Starlink: що відомо
У SpaceX заявили про порушення Україною домовленості про використання Starlink
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні. Це створює перешкоди для українських військових, які протистоять російській агресії. 

Про це повідомляє Reuters.

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Що кажуть у SpaceX

Як заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл під час конференції у Вашингтоні, супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, "ніколи не призначався для використання як зброї". 

"Однак українці використали його ненавмисно і не в рамках жодної угоди", — сказала вона.

Пізніше в розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це", — сказала вона, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками. "Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо", — додала вона.

При цьому Шотвелл відмовилася повідомити детальніше, яких заходів вжила SpaceX.

За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях", — заявила представниця компанії. 

Постачання Starlink Україні

SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з'єднуючи з майже 4 тисяч супутників, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.

Уряди таких країн, як США і Франція, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX у приватному порядку.

Гендиректор компанії Ілон Маск раніше заявляв, що росія намагалася заглушити сигнали Starlink в регіоні, хоча SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу. 

Нагадаємо, як повідомили раніше у Держспецзв'язку, в Україні вже працюють понад 25 тисяч Starlink. Наша країна стала другою після Сполучених Штатів за кількістю цих систем.

У жовтні минулого року виник скандал після того, як засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що не хоче більше оплачувати роботу системи супутникового інтернету Starlink в Україні. Він попросив про фінансування Пентагон.

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