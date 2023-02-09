SpaceX ограничила использование украинскими военными интернета Starlink: что известно

В SpaceX заявили о нарушении Украиной договоренности об использовании Starlink

Компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе. Это создает препятствия для украинских военных, противостоящих российской агрессии.

Об этом сообщает Reuters.

Что говорят в SpaceX

Как заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл во время конференции в Вашингтоне, спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, обеспечивший украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

"Однако украинцы использовали его нечаянно и не в рамках никакого соглашения", — сказала она.

Позже в разговоре с журналистами Шотвелл сослалась на сообщение о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это", — сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками. "Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем", — добавила она.

При этом Шотвелл отказалась сообщить подробнее, какие меры предприняла SpaceX.

По словам Шотвелл, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.

"Мы знаем, что военные используют его для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", — заявила представительница компании.

Поставки Starlink Украина

SpaceX частно доставила в Украину грузовики с терминалами Starlink, позволяющим военным страны общаться, подключая их и соединяя почти 4 тысяч спутников, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.

Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили другие поставки терминалов Starlink в дополнение к профинансированным SpaceX в частном порядке.

Гендиректор компании Илон Маск ранее заявлял, что россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX противодействовала этому, усиливая программное обеспечение сервиса.

Напомним, как сообщили ранее в Госспецсвязи, в Украине уже работают более 25 тысяч Starlink. Наша страна стала второй после Соединенных Штатов по числу этих систем.

В октябре прошлого года разразился скандал после того, как основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не хочет больше оплачивать работу системы спутникового интернета Starlink в Украине. Он попросил о финансировании Пентагон.