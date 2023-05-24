Звільнення в Meta Platforms — материнській компанії Facebook

В Meta Platforms розпочалась третя хвиля звільнень. Фото: aslysun

Добігають кінця великі "чистки" в Meta Platforms — материнській компанії Facebook. В середу розпочався останній з трьох раундів звільнень у межах оголошеного в березні плану по скороченню 10 тис посад.

Про це пише Reuters із посиланням на поінформоване джерело.

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Раніше цього року Meta стала першим технологічним гігантом, який оголосив про другий раунд масових звільнень після того, як восени припинив співпрацю з більш, ніж 11 тис. своїх співробітників.

Скорочення призвели до того, що чисельність персоналу знизилася приблизно до показників середини 2021 року, після чого штат компанії лише зростав.

У березні генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що основна частина звільнень в рамках другого раунду відбудеться в три "моменти" протягом декількох місяців, і переважно завершиться в травні. Загалом скорочення найбільше вдарили по неінженерних посадах. Свої місця в компанії зберегли ті, хто пише код у Meta. Це відбулось у рамках оголошеної стратегії Цукерберга, який пообіцяв реструктуризувати бізнес-команди і повернутися до "більш оптимального співвідношення інженерів та інших ролей".

Нагадаємо, що масові звільнення давно стали буденністю для техногігантів. Наприклад, минулого року подібну процедуру пройшов Twitter.