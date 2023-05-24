Звільнення в Meta Platforms — материнській компанії Facebook

Компанія Meta звільнить ще 10 тис. своїх працівників
Добігають кінця великі "чистки" в Meta Platforms — материнській компанії Facebook. В середу розпочався останній з трьох раундів звільнень у межах оголошеного в березні плану по скороченню 10 тис посад.
Про це пише Reuters із посиланням на поінформоване джерело.
Раніше цього року Meta стала першим технологічним гігантом, який оголосив про другий раунд масових звільнень після того, як восени припинив співпрацю з більш, ніж 11 тис. своїх співробітників.
Скорочення призвели до того, що чисельність персоналу знизилася приблизно до показників середини 2021 року, після чого штат компанії лише зростав.
У березні генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що основна частина звільнень в рамках другого раунду відбудеться в три "моменти" протягом декількох місяців, і переважно завершиться в травні. Загалом скорочення найбільше вдарили по неінженерних посадах. Свої місця в компанії зберегли ті, хто пише код у Meta. Це відбулось у рамках оголошеної стратегії Цукерберга, який пообіцяв реструктуризувати бізнес-команди і повернутися до "більш оптимального співвідношення інженерів та інших ролей".
Нагадаємо, що масові звільнення давно стали буденністю для техногігантів. Наприклад, минулого року подібну процедуру пройшов Twitter.