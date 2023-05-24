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Компания Meta уволит еще 10 тыс. своих сотрудников

24 мая 2023 22:02
- Зелинський Юрий
Увольнения в Meta Platforms — материнской компании Facebook
В Meta Platforms началась третья волна увольнений. Фото: aslysun
- Зелинський Юрий

Подходят к концу большие "чистки" в Meta Platforms — материнской компании Facebook. В среду начался последний из трех раундов увольнений в рамках объявленного в марте плана по сокращению 10 тыс должностей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированный источник.

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Ранее в этом году Meta стала первым технологическим гигантом, объявившим о втором раунде массовых увольнений, после того, как осенью прекратил сотрудничество с более чем 11 тысячам своих сотрудников.

Сокращения привели к тому, что численность персонала снизилась примерно до показателей середині 2021 года, после чего штат компании только рос.

В марте генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что основная часть увольнений в рамках второго раунда состоится в три "момента" в течение нескольких месяцев, и в основном завершится в мае. В целом сокращение больше всего ударили по неинженерным должностям. Свои места в компании сохранили те, кто пишет код в Meta. Это произошло в рамках объявленной стратегии Цукерберга: он пообещал реструктуризировать бизнес-команды и вернуться к более оптимальному соотношению инженеров и других ролей.

Напомним, что массовые увольнения давно стали обыденностью для техногигантов. Например, в прошлом году подобную болезненную процедуру прошел Twitter.

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