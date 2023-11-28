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Компанію Meta звинуватили у зомбуванні дітей через соцмережі

28 листопада 2023 08:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Компанію Meta звинуватили у зомбуванні дітей через соцмережі
Дівчинка користується телефоном. Ілюстративне фото: Freepik
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Компанія Meta, до якої входять соцмережі Instagram and Facebook, спеціально займалася розробкою своїх платформ, аби у дітей сформувалася залежність. Зазначається, що розробники цілеспрямовано дозволяли неповнолітнім користувачам створювати акаунти.

Про це йдеться в розсекреченому судовому позові, пише The Guardian.

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Як відомо, така скарга є головною частиною судового позову, який подали проти Meta генеральні прокурори 33 штатів в кінці жовтня. Її спершу було відредаговано. 

Ігнорування скарг щодо неповнолітніх користувачів соцмереж

"У ньому стверджується, що соціальна мережа знала, але ніколи не розголошувала, що отримала мільйони скарг на неповнолітніх користувачів в Instagram, але відключила лише частину цих акаунтів. Велика кількість неповнолітніх користувачів була "відкритою таємницею" в компанії", — зазначають в позові, посилаючись на внутрішні документи компанії.

У позові навели один із прикладів цього, де присутня внутрішня електронна переписка компанії. В ній працівники міркують про те, чому чотири акаути 12-річної дівчинки не було видалено після скарг її матері. Жінка заявила, що її доньці лише 12 років, тому і попросила видалити їх. За словами співробітників, "акаунти були проігноровані" через те, що представники Meta "не могли точно сказати, що користувач був неповнолітнім".

В скарзі також говориться й про те, що Meta отримала понад 402 тисячі повідомлень щодо користувачів віком до 13 років в Instagram, але лише 164 тисячі були "заблоковані через те, що вони потенційно не досягли 13-річного віку" в тому ж році.

Там додали, що інколи Meta має близько 2,5 млн акаунтів дітей молодшого віку.

"У скарзі стверджується, що цей та інші інциденти порушують Закон про конфіденційність і захист дітей в Інтернеті, який вимагає, щоб соціальні медіа-компанії надавали повідомлення та отримували згоду батьків перед тим, як збирати дані від дітей", — йдеться у матеріалі. 

Створення платформ, які викликають залежність

Крім того, у позові йдеться про те, що Meta спеціально створювала "продукти", які викликали залежність і шкоду для дітей. На цьому наголосила викривачка Френсіс Хауген, якій вдалося виявити, що такі платформи, як Instagram, показують дітям контент, який пов'язаний з анорексією. За її словами, компанія навмисно зосереджується на дітях віком до 18 років.

"У документах компанії, процитованих у скарзі, описано, як кілька посадових осіб Meta визнали, що компанія розробляла свої продукти, щоб використовувати недоліки юнацької психології, зокрема внутрішню презентацію в травні 2020 року під назвою "Основи підліткового віку", яка висвітлила певні вразливі місця молодого мозку, що можуть бути використані при розробці продуктів", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Великої Британії закликало керівника Meta Марка Цукерберга не розгортати наскрізне шифрування в чатах Instagram і Facebook. Уряд країни готує програму контролю, яка змусить технологічного гіганта переосмислити свій план.

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