Компанию Meta обвинили в зомбировании детей через соцсети

Девочка пользуется телефоном. Иллюстративное фото: Freepik

Компания Meta, в которую входят соцсети Instagram and Facebook, специально занималась разработкой своих платформ, чтобы у детей сформировалась зависимость. Разработчики целенаправленно позволяли несовершеннолетним пользователям создавать аккаунты.

Об этом говорится в рассекреченном судебном иске, пишет The Guardian.

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Как известно, такая жалоба является главной частью судебного иска, поданного против Meta генеральными прокурорами 33 штатов в конце октября. Ее сначала было отредактировано.

Игнорирование жалоб по поводу несовершеннолетних пользователей соцсетей

"В нем утверждается, что социальная сеть знала, но никогда не разглашала, что получила миллионы жалоб на несовершеннолетних пользователей в Instagram, но отключила лишь часть этих аккаунтов. Большое количество несовершеннолетних пользователей было "открытой тайной" в компании", — отмечают в иске, ссылаясь на внутренние документы компании.

В иске привели один из примеров того, где присутствует внутренняя электронная переписка компании. В ней работники рассуждают о том, почему четыре аккаута 12-летней девочки не были удалены после жалоб ее матери. Женщина заявила, что ее дочери всего 12 лет, поэтому и попросила удалить их. По словам сотрудников, "аккаунты были проигнорированы" из-за того, что представители Meta "не могли точно сказать, что пользователь был несовершеннолетним".

В жалобе также говорится и о том, что Meta получила более 402 тысяч сообщений о пользователей в возрасте до 13 лет в Instagram, но лишь 164 тысячи были "заблокированы из-за того, что они потенциально не достигли 13-летнего возраста" в том же году.

Там добавили, что иногда Meta имеет около 2,5 млн аккаунтов детей.

"В жалобе утверждается, что этот и другие инциденты нарушают Закон о конфиденциальности и защите детей в Интернете, требующий, чтобы социальные медиа-компании предоставляли сообщения и получали согласие родителей перед тем, как собирать данные от детей", — говорится в материале.

Создание платформ, которые вызывают зависимость

Кроме того, в иске говорится, что Meta специально создавала "продукты", которые вызвали зависимость и вред для детей. Это подчеркнула выкрикиватель Фрэнсис Хауген, которой удалось обнаружить, что такие платформы, как Instagram, показывают детям контент, связанный с анорексией. По ее словам, компания намеренно сосредотачивается на детях младше 18 лет.

"В документах компании, процитированных в жалобе, описано, как несколько должностных лиц Meta признали, что компания разрабатывала свои продукты, чтобы использовать недостатки юношеской психологии, в частности, внутреннюю презентацию в мае 2020 года под названием "Основы подросткового возраста", которая осветила определенные уязвимые места молодого мозга, которые могут быть использованы при разработке продуктов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Великобритании призвало руководителя Meta Марка Цукерберга не разворачивать сквозное шифрование в чатах Instagram и Facebook. Правительство страны готовит программу контроля, которая заставит технологического гиганта переосмыслить свой план.