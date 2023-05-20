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Конкурерт Twitter: Instagram планує випустити текстовий додаток

20 травня 2023 01:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Конкурерт Twitter: Instagram планує випустити текстовий додаток
Instagram планує випустити текстовий додаток. Фотоколаж: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соціальна мережа Instagram розширяє свої можливості. Найближчим часом вона планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.

Про це пише видання Вloomberg.

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Повідомляється, що програма буде окремою від Instagram, але дозволить людям підключати облікові записи. Також додається, що вона може дебютувати вже в червні поточного року.

"Ми вивчаємо автономну децентралізовану соціальну мережу для обміну текстом. Вважаємо, що це непогана можливість окремого простору, де творці та громадські діячі можуть ділитися своєчасними новинами про свої інтереси", — сказав представник компанії.

Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила про блокування її Instagram-акаунту. Каже, що жодних попереджень не надходило.

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