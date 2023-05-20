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Конкурерт Twitter: Instagram планирует выпустить текстовое приложение

20 мая 2023 01:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Конкурерт Twitter: Instagram планирует выпустить текстовое приложение
Instagram планирует выпустить текстовое приложение. Фотоколлаж: Новини.LIVE.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Социальная сеть Instagram расширяет свои возможности. В ближайшее время она планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter.

Об этом пишет издание Вloomberg.

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Сообщается, что программа будет отдельна от Instagram, но позволит людям подключать учетные записи. Также известно, что она может дебютировать уже в июне текущего года.

"Мы изучаем автономную децентрализованную социальную сеть для обмена текстом. Считаем, что это неплохая возможность отдельного пространства, где создатели и общественные деятели могут делиться своевременными новостями о своих интересах", — сказал представитель компании.

Напомним, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила о блокировке ее Instagram-аккаунта. Говорит, что никаких предупреждений не поступало.

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