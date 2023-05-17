Користувачі Discord публікують фейки, видаючи їх за секретні дані Пентагону

Хлопець працює за ноутбуком. Фото: freepik.com

Користувачі платформи Discord продовжують шукати секретні документи Пентагону і поширюють фейкову інформацію. Навіть влада США та адміністрація платформи не в змозі це припинити, адже користувачі почали видаляти свої профілі після публікації “джерела”.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Видають фейки за злиті секретні дані

Зазначається, що після справи про витік секретних даних Джеком Тейшейрою в Discord, користувачі платформи почали шукати та публікувати віднайдені “секретні документи”, або ж точніше фейки, які видаються за злиту секретну інформацію.

Однак наразі невідомо, скільки таких документів потрапили в мережу. Користувачі почали видаляти свої акаунти після того, як інформація набула більшого розголосу серед громадськості. Видання припускає, що може з’явитися більше нових даних, які ще не були оприлюднені.

Маскують матеріали під мультики

Деякі користувачі Discord публікували фейки, видаючи їх за надсекретні дані Пентагону, чи маскували матеріали під щось звичайне. Так, робили короткі відео, які починалися мультфільмом, а потім переходили до секретних файлів.

Представник Discord Джон Редгрейв заявив, що співробітники компанії ніяк не можуть перевірити, чи є справжніми ці урядові документи. Він наголосив, що фірма разом зі Сполученими Штатами планує розробити стратегію, щоб запобігти зливу секретної інформації на платформі.

Нагадаємо, що військово-повітряні сили США відсторонили двох командирів підрозділу Національної гвардії. В цьому ж підрозділі служив Джек Тейшейра, обвинувачений у витоку секретної інформації.