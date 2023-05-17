Пользователи Discord публикуют фейки, выдавая их за секретные данные Пентагона

Парень работает на ноутбуке. Фото: freepik.com

Пользователи платформы Discord продолжают искать секретные документы Пентагона и распространяют фейковую информацию. Даже власти США и администрация платформы не в состоянии это прекратить, ведь пользователи начали удалять свои профили после публикации источника.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Выдают фейки за слитые секретные данные

Отмечается, что после дела об утечке секретных данных Джеком Тейшейрой в Discord, пользователи платформы начали искать и публиковать найденные "секретные документы", или точнее фейки, которые выдаются за слитую секретную информацию.

Однако неизвестно, сколько таких документов попали в сеть. Пользователи начали удалять свои аккаунты после того, как информация получила большую огласку среди общественности. Издание предполагает, что может появиться больше новых данных, еще не обнародованных.

Материалы маскируют под мультики

Некоторые пользователи Discord публиковали фейки, выдавая их за сверхсекретные данные Пентагона, или маскируя материалы под нечто обычное. Так, делали короткие видео, начинавшиеся мультфильмом, а затем переходившие к секретным файлам.

Представитель Discord Джон Редгрейв заявил, что сотрудники компании никак не могут проверить, подлинны ли эти правительственные документы. Он подчеркнул, что фирма вместе с Соединенными Штатами планирует разработать стратегию, чтобы предотвратить слив секретной информации на платформе.

Напомним, что военно-воздушные силы США отстранили двух командиров подразделения Национальной гвардии. В этом же подразделении служил Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретной информации.