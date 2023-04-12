Майбутнє штучного інтелекту: дослідники розповіли, що потрібно для ідеальної роботи

Які недоліки штучного інтелекту. Фото: vpnsrus.com

Деякі дослідники сумніваються, чи може штучний інтелект бути справді розумним без тіла, з яким можна взаємодіяти та навчатися у фізичного світу. Для цього потрібні додаткові технології.

Про це повідомляє The New York Times.

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Чи потрібно ШІ тіло для пізнання світу

Машини зі штучним інтелектом тільки-но з'являються в нашому світі. Такі чат-боти, як GPT-4 від OpenAI і Bard від Google, знають різноманітні людські мови, вміють генерувати новий текст, зображення й навіть відео. Якщо над ними добре попрацювати, то можна навчити їх виражати бажання, наміри та емоції.

Однак деякі дослідники вважають, що ця технологія може й не з'явитися в ШІ, бо він не має тіла, яке може сприймати, реагувати та відчувати навколишнє середовище. Таким чином, ці машини можуть припускатися багатьох помилок, пов'язаних із добробутом людей, якщо, наприклад, ШІ для пізнання світу використовує дитина.

"Простіше кажучи, тіло є основою для розумних і обережних дій. Наскільки я бачу, це єдиний шлях до безпечного ШІ", — сказав робототехнік з Університету Вермонта Джошуа Бонгард.

Чи можуть роботи мати емоції

У лабораторії в Пасадені, штат Каліфорнія, США, інженери кілька років розробляли бірюзового робота Моксі (Moxie). Розміром із немовля, він має краплеподібну голову, м’які ручки та зелені очі. Усередині його твердого пластикового корпусу знаходиться комп’ютерний процесор, на якому працює таке ж програмне забезпечення, як ChatGPT і GPT-4. Виробники Моксі, що є частиною стартапу під назвою Embodied, описують пристрій як "першого в світі друга-робота зі штучним інтелектом".

Робот Моксі (Moxie). Фото: Алекс Велш / The New York Times

Моксі був створений 2017 року для допомоги дітям, які мають емоційні порушення та нерозвинені комунікативні навички. Робот вміє розмовляти та втішати, а також невербально виражати емоції: рухати очима та посміхатися. Крім того, Моксі має влаштовані датчики, які сприймають візуальні підказки та реагують на мову вашого тіла. Таким чином він навчається, імітуючи поведінку людей.

Дослідники з компанії Alphabet створили схожого робота PaLM-E , що за допомогою візуальних навичок вміє орієнтуватися в просторі. Зазначається, що роботи такого типу зможуть виконувати базові завдання без спеціального програмування: подати склянку води, приготувати обід тощо. Однак дослідники сумніваються, що подібно зроблені роботи, взагалі коли-небудь матимуть стосунок до фізичного світу, що вплине на їхні інтелектуальні навички.

Чим роботи з ШІ небезпечні для людей

Робототехнік з Університету Дьюка Боюань Чен зазначив, що розум невід'ємно пов'язаний із тілом, наприклад, немовлята вчаться брати предмети задовго до того, як вивчать мову. Однак роботи діють навпаки, адже вони повністю побудовані на мові й часто припускаються помилок здорового глузду.

"Я вважаю, що інтелект не може народитися без перспективи фізичних втілень", — наголосив доктор Чен.

Також існує загроза, що такі роботи, як Моксі, можуть безкорисливо керувати людьми для досягнення певної мети. Таким чином, інженери слідкують за діями таких роботів, щоб у разі чого запобігти небезпеці. Проте слідкувати за цим стає дедалі важче, особливо коли з'являються складніші моделі.

Лабораторія Embodied в Пасадені, штат Каліфорнія, США. Фото: Алекс Велш / The New York Times

Нагадаємо, що як вже було неодноразово доведено, штучний інтелект може бути не тільки корисним інструментом для людини, а й становити небезпеку. Так, одну з нейромереж PassGAN навчили зламувати паролі, й це в неї виходить занадто добре!