Будущее искусственного интеллекта: исследователи рассказали, что нужно для идеальной работы

Какие изъяны искусственного интеллекта. Фото: vpnsrus.com

Некоторые исследователи сомневаются, может ли искусственный интеллект быть действительно разумным без тела, с которым можно взаимодействовать и учиться у физического мира. Для этого нужны дополнительные технологии.

Об этом сообщает The New York Times.

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Нужно ли ИИ тело для познания мира

Машины с искусственным интеллектом только появляются в нашем мире. Такие чат-боты, как GPT-4 от OpenAI и Bard от Google, знают разные человеческие языки, умеют генерировать новый текст, изображение и даже видео. Если над ними хорошо поработать, можно научить их выражать желания, намерения и эмоции.

Однако некоторые исследователи считают, что эта технология может и не появиться в ИИ, потому что у него нет тела, которое может воспринимать, реагировать и ощущать окружающую среду. Таким образом эти машины могут допускать многие ошибки, связанные с благополучием людей, если, например, ИИ для познания мира использует ребенок.

"Проще говоря, тело является основой для разумных и осторожных действий. Насколько я вижу, это единственный путь к безопасному ИИ", — сказал робототехник из Университета Вермонта Джошуа Бонгард.

Могут ли роботы иметь эмоции

В лаборатории в Пасадене, штат Калифорния, США, инженеры несколько лет разрабатывали бирюзового робота Мокси (Moxie). Размером с младенца, он имеет каплевидную голову, мягкие ручки и зеленые глаза. Внутри его жесткого пластикового корпуса находится компьютерный процессор, на котором работает такое же программное обеспечение, как ChatGPT и GPT-4. Производители Мокси, являющиеся частью стартапа под названием Embodied, описывают устройство как "первого в мире друга-работа с искусственным интеллектом".

Робот Мокси (Moxie). Фото: Алекс Уэлш / The New York Times

Мокси был создан в 2017 году для помощи детям, имеющим эмоциональные нарушения и неразвитые коммуникативные навыки. Робот умеет разговаривать и утешать, а также невербально выражать эмоции: двигать глазами и улыбаться. Кроме того, у Мокси есть датчики, которые воспринимают визуальные подсказки и реагируют на язык вашего тела. Таким образом, он учится, имитируя поведение людей.

Исследователи из компании Alphabet создали схожого робота PaLM-E , который с помощью визуальных навыков умеет ориентироваться в пространстве. Отмечается, что роботы такого типа могут выполнять базовые задания без специального программирования: подать стакан воды, приготовить обед и т.д. Однако исследователи сомневаются, что подобно сделанные роботы вообще когда-нибудь будут иметь отношение к физическому миру, что повлияет на их интеллектуальные навыки.

Чем роботы с ИИ опасны для людей

Робототехник из Университета Дьюка Боюань Чен отметил, что разум неотъемлемо связан с телом, например, младенцы учатся брать предметы задолго до того, как учат язык. Однако роботы действуют наоборот, ведь они научены на языке и часто допускают ошибки здравого смысла.

"Я считаю, что интеллект не может родиться без перспективы физических воплощений", — подчеркнул доктор Чен.

Также существует угроза, что такие роботы, как Мокси, могут бескорыстно управлять людьми для достижения определенных целей. Таким образом инженеры следят за действиями таких роботов, чтобы в случае чего предотвратить опасность. Однако следить за этим становится все труднее, особенно когда появляются более сложные модели.

Лаборатория Embodied в Пасадене, Калифорния, США. Фото: Алекс Уэлш / The New York Times

Напомним, что как уже было неоднократно доказано, искусственный интеллект может быть не только полезным инструментом для человека, но и представлять опасность. Так одну из нейросетей PassGAN научили взламывать пароли и это у нее выходит слишком хорошо!