Будущее искусственного интеллекта: исследователи рассказали, что нужно для идеальной работы
Некоторые исследователи сомневаются, может ли искусственный интеллект быть действительно разумным без тела, с которым можно взаимодействовать и учиться у физического мира. Для этого нужны дополнительные технологии.
Об этом сообщает The New York Times.
Нужно ли ИИ тело для познания мира
Машины с искусственным интеллектом только появляются в нашем мире. Такие чат-боты, как GPT-4 от OpenAI и Bard от Google, знают разные человеческие языки, умеют генерировать новый текст, изображение и даже видео. Если над ними хорошо поработать, можно научить их выражать желания, намерения и эмоции.
Однако некоторые исследователи считают, что эта технология может и не появиться в ИИ, потому что у него нет тела, которое может воспринимать, реагировать и ощущать окружающую среду. Таким образом эти машины могут допускать многие ошибки, связанные с благополучием людей, если, например, ИИ для познания мира использует ребенок.
"Проще говоря, тело является основой для разумных и осторожных действий. Насколько я вижу, это единственный путь к безопасному ИИ", — сказал робототехник из Университета Вермонта Джошуа Бонгард.
Могут ли роботы иметь эмоции
В лаборатории в Пасадене, штат Калифорния, США, инженеры несколько лет разрабатывали бирюзового робота Мокси (Moxie). Размером с младенца, он имеет каплевидную голову, мягкие ручки и зеленые глаза. Внутри его жесткого пластикового корпуса находится компьютерный процессор, на котором работает такое же программное обеспечение, как ChatGPT и GPT-4. Производители Мокси, являющиеся частью стартапа под названием Embodied, описывают устройство как "первого в мире друга-работа с искусственным интеллектом".
Мокси был создан в 2017 году для помощи детям, имеющим эмоциональные нарушения и неразвитые коммуникативные навыки. Робот умеет разговаривать и утешать, а также невербально выражать эмоции: двигать глазами и улыбаться. Кроме того, у Мокси есть датчики, которые воспринимают визуальные подсказки и реагируют на язык вашего тела. Таким образом, он учится, имитируя поведение людей.
Исследователи из компании Alphabet создали схожого робота PaLM-E, который с помощью визуальных навыков умеет ориентироваться в пространстве. Отмечается, что роботы такого типа могут выполнять базовые задания без специального программирования: подать стакан воды, приготовить обед и т.д. Однако исследователи сомневаются, что подобно сделанные роботы вообще когда-нибудь будут иметь отношение к физическому миру, что повлияет на их интеллектуальные навыки.
Чем роботы с ИИ опасны для людей
Робототехник из Университета Дьюка Боюань Чен отметил, что разум неотъемлемо связан с телом, например, младенцы учатся брать предметы задолго до того, как учат язык. Однако роботы действуют наоборот, ведь они научены на языке и часто допускают ошибки здравого смысла.
"Я считаю, что интеллект не может родиться без перспективы физических воплощений", — подчеркнул доктор Чен.
Также существует угроза, что такие роботы, как Мокси, могут бескорыстно управлять людьми для достижения определенных целей. Таким образом инженеры следят за действиями таких роботов, чтобы в случае чего предотвратить опасность. Однако следить за этим становится все труднее, особенно когда появляются более сложные модели.
Напомним, что как уже было неоднократно доказано, искусственный интеллект может быть не только полезным инструментом для человека, но и представлять опасность. Так одну из нейросетей PassGAN научили взламывать пароли и это у нее выходит слишком хорошо!