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Мальдіви стали великим постачальником мікросхем у РФ

23 липня 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мальдіви стали великим постачальником мікросхем у РФ
Ремонт мікросхеми. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останній рік Мальдіви стали одним із провідних експортерів електроніки до Росії, випереджаючи багато країн, але поступаючись Китаю. Останні дослідження журналістів вказують на те, що Мальдіви діють як транзитна точка для постачання мікросхем до Росії.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

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Мальдіви стали великим постачальником мікросхем у РФ

Повідомляється, що у 2022 році з Мальдів до Росії було направлено понад 400 тис. чіпів із США вартістю 53,6 млн доларів, тоді як роком раніше подібні постачання не фіксувалися.

За словами експерта Акіра Мінамікава, на Мальдівах фактично відсутня галузь мікросхем.

Також повідомляється, що дослідження показують, що 14 фірм, які не зареєстровані на Мальдівах, здійснюють постачання електроніки до Росії. Одна з них, Mykines, що базується в Лондоні, підписала угоди на постачання на суму 1,2 млрд доларів.

Журналісти наголошують, що мікросхеми зі США доставляються до Росії через "треті" країни, минаючи митне оформлення. Основна перешкода у цьому процесі — знайти посередника, який візьме на себе відповідальність за оформлення паперів.

Нагадаємо, що Росія активно інтегрує програмний пакет на підприємствах, які займаються виробництвом, обробкою та зберіганням аграрної продукції на окупованих територіях України. Програмне забезпечення дозволить країні-агресорові експортувати продукцію до Китаю.

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