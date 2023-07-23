Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Мальдивы стали крупным поставщиком микросхем в РФ arrow

Мальдивы стали крупным поставщиком микросхем в РФ

23 июля 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мальдивы стали крупным поставщиком микросхем в РФ
Ремонт микросхемы. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последний год Мальдивы стали одним из ведущих экспортеров электроники в Россию, опережая многие страны, но уступая Китаю. Последние исследования журналистов указывают на то, что Мальдивы действуют как транзитная точка для поставок микросхем в Россию. 

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Читайте также:

Мальдивы стали крупным поставщиком микросхем в РФ

Сообщается, что в 2022 году из Мальдив в Россию было направлено более 400 тыс. чипов из США стоимостью 53,6 млн долларов, в то время как годом ранее подобные поставки не фиксировались.

По словам эксперта Акира Минамикава, на Мальдивах фактически отсутствует отрасль микросхем.

Также сообщается, что исследования показывают, что 14 фирм, не зарегистрированных на Мальдивах, осуществляют поставки электроники в Россию. Одна из них, Mykines, базирующаяся в Лондоне, подписала соглашения на поставки на сумму 1,2 млрд долларов.

Журналисты подчеркивают, что микросхемы из США доставляются в Россию через "третьи" страны, минуя таможенное оформление. Основное препятствие в этом процессе — найти посредника, который примет на себя ответственность за оформление необходимых бумаг.

Напомним, что Россия активно интегрирует программный пакет на предприятиях, занимающихся производством, обработкой и хранением аграрной продукции на оккупированных территориях Украины. Программное обеспечение позволит стране-агрессору экспортировать продукцию в Китай.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз