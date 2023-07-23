Ремонт микросхемы. Фото: росСМИ

За последний год Мальдивы стали одним из ведущих экспортеров электроники в Россию, опережая многие страны, но уступая Китаю. Последние исследования журналистов указывают на то, что Мальдивы действуют как транзитная точка для поставок микросхем в Россию.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

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Сообщается, что в 2022 году из Мальдив в Россию было направлено более 400 тыс. чипов из США стоимостью 53,6 млн долларов, в то время как годом ранее подобные поставки не фиксировались.

По словам эксперта Акира Минамикава, на Мальдивах фактически отсутствует отрасль микросхем.

Также сообщается, что исследования показывают, что 14 фирм, не зарегистрированных на Мальдивах, осуществляют поставки электроники в Россию. Одна из них, Mykines, базирующаяся в Лондоне, подписала соглашения на поставки на сумму 1,2 млрд долларов.

Журналисты подчеркивают, что микросхемы из США доставляются в Россию через "третьи" страны, минуя таможенное оформление. Основное препятствие в этом процессе — найти посредника, который примет на себя ответственность за оформление необходимых бумаг.

Напомним, что Россия активно интегрирует программный пакет на предприятиях, занимающихся производством, обработкой и хранением аграрной продукции на оккупированных территориях Украины. Программное обеспечение позволит стране-агрессору экспортировать продукцию в Китай.