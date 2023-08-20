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Маск хоче заборонити користувачам Twitter блокувати один одного

20 серпня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Маск хоче заборонити користувачам Twitter блокувати один одного
Власник X (Twitter) Ілон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Із соціальної мережі X, відомої раніше як Twitter, зникне можливість блокувати інших користувачів. Власник платформи вважає, що ця функція "не має сенсу", тож зникне із X, за винятком приватних повідомлень.

Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у Twitter.

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Функція блокування користувачів

Повідомляється, що зараз користувачі для уникнення образ, погроз чи суперечок можуть занести небажану ососбу до "чорного списку". Після цього заблокований акаунт більше не може переглядати повідомлення того, хто його забанив.

Маск натомість пропонує використовувати функцію "вимкнення" (mute), яка прибирає зі стрічки дописи іншого акаунта, але не блокує і не скасовує підписку на нього.

Нагадаємо, Twitter запровадив затримку під час переходу на сайти, які критикував власник соцмережі Ілон Маск. Серед затриманих вебсайтів були онлайн-конкуренти X Facebook, Instagram, Bluesky і Substack, а також телеканали Reuters і Times.

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