Маск хочет запретить пользователям Twitter блокировать друг друга

Владелец X (Twitter) Илон Маск. Фото: REUTERS

Из социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет возможность блокировать других пользователей. Владелец платформы считает, что эта функция "нет смысла", поэтому исчезнет из X, за исключением частных сообщений.

Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

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Функция блокировки пользователей

Сообщается, что сейчас пользователи во избежание оскорблений, угроз или споров могут занести нежелательную ососбу в "черный список". После этого заблокированный аккаунт больше не может просматривать сообщения забанившего.

Маск предлагает использовать функцию "выключения" (mute), которая убирает с ленты сообщения другого аккаунта, но не блокирует и не отменяет подписку на него.

Напомним, Twitter ввел задержку при переходе на сайты, которые критиковал владелец соцсети Илон Маск. Среди задержанных вебсайтов оказались онлайн-конкуренты X Facebook, Instagram, Bluesky и Substack, а также телеканалы Reuters и Times.