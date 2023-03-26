Маск оцінює Twitter у 20 мільярдів доларів, — ЗМІ

Twitter

Восени минулого року мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter за 44 млрд доларів. Він запропонував співробітникам премію у вигляді акцій, виходячи з оцінки вартості компанії у 20 млрд доларів. Маск оцінив Twitter вдвічі дешевше за суму покупки.

Про це повідомляє The Information.

Деталі

Оцінка компанії з урахуванням боргів у 13 млрд доларів перевищує прогнозований виторг у 3 млрд доларів у цьому році в 11 разів. Якщо порівняти з Meta, Snap та Pinterest, то у них оцінка перевищує прогнозований виторг в 4,5 раза.

Маск купив соціальну мережу у жовтні минулого року. За різними оцінками, персонал Twitter змінилися на 70–80% працівників. На сьогодні штат складає близько 2 тисяч осіб. Власник компанії провів низку змін у роботі соцмережі. Після цього великі рекламодавці почали залишати Twitter.

За даними дослідницького центру Standart Media, у грудні 2022 року витрати на рекламу в Twitter скоротилися більш ніж на дві третини.

Нагадаємо, компанія Meta працює над розробкою нової соціальної мережі. Її основою планують зробити текстові повідомлення. Нова соціальна мережа може стати прямим конкурентом Twitter.

Також ми писали, що Ілон Маск вирішив закрити два з трьох офіси Twitter в Індії. Він наказав співробітникам працювати вдома.

Додамо, у січні стало відомо, що в Twitter після приходу в компанію Ілона Маска скоротили до 80% працівників.