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Маск оценивает Twitter в 20 миллиардов долларов, — СМИ

26 марта 2023 09:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Twitter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Осенью прошлого года миллиардер Илон Маск купил соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. Он предложил сотрудникам премию в виде акций исходя из оценки стоимости компании в 20 млрд долларов. Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы покупки.

Об этом сообщает The Information.

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Подробности

Оценка компании с учетом долгов в 13 млрд долларов превышает прогнозируемую выручку в 3 млрд долларов в этом году в 11 раз. Если сравнить с Meta, Snap и Pinterest, то у них оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза.

Маск купил социальную сеть в октябре прошлого года. По разным оценкам, персонал Twitter сменился на 70–80% работников. На сегодняшний день штат составляет около 2 тысяч человек. Владелец компании произвел ряд изменений в работе соцсети. После этого крупные рекламодатели начали покидать Twitter.

По данным исследовательского центра Standart Media, в декабре 2022 года расходы на рекламу в Twitter сократились более чем на две трети.

Напомним, компания Meta работает над разработкой новой социальной сети. Ее основой планируется сделать текстовые сообщения. Новая социальная сеть может стать прямым конкурентом Twitter.

Также мы писали, что Илон Маск решил закрыть два из трех офисов Twitter в Индии. Он приказал сотрудникам работать дома.

Добавим, в январе стало известно, что в Twitter после прихода в компанию Илона Маска сократили до 80% работников.

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