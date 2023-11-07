Meta заборонила рекламодавцям використовувати свої продукти на основі штучного інтелекту

Додаток від Meta у телефоні. Фото: depositphotos.com

Компанія Meta запроваджує обмеження для політичних рекламодавців у використанні її останніх продуктів у сфері штучного інтелекту, метою яких є запобігання розповсюдженню неперевіреної інформації. При цьому компанія поки що не опублікувала це рішення в офіційних оновленнях своїх рекламних правил.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання повідомляє, що цей захід було вжито через місяць після того, як Meta, який є одним з головних гравців на ринку цифрової реклами, анонсував, що дає рекламодавцям більше можливостей використовувати інструменти штучного інтелекту.

Такі інструменти здатні в реальному часі генерувати фонові зображення, редагувати зображення та змінювати тексти рекламних оголошень відповідно до текстових запитів.

"Спочатку доступ до таких інструментів отримала обмежена група рекламодавців навесні цього року. Представники компанії заявили, що до наступного року ці можливості будуть відкриті для всіх рекламодавців у масштабах усього світу", — пише Reuters.

Розробка Meta

За останні місяці Meta та інші IT-корпорації активно розробляють рекламні рішення та AI-асистентів, прагнучи відреагувати на зростання інтересу, викликане запуском чат-бота ChatGPT від OpenAI минулого року.

Як зазначає агентство, компанії досі виклали у відкритий доступ трохи інформації про те, які обмежувальні заходи вони вживають для цих систем. Це робить рішення Meta обмежити політичну рекламу одним із найбільш значних у галузі AI на сьогодні.

Нагадаємо, що десятки штатів Сполучених Штатів Америки позиваються до компанії Meta Platforms та її підрозділу Instagram. Вони звинувачують їх у розпалюванні кризи психічного здоров'я молоді через те, що їхні соціальні медіаплатформи викликають залежність.