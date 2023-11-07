Meta запретила рекламодателям использовать свои продукты на основе искусственного интеллекта

Приложение от Meta в телефоне. Фото: depositphotos.com

Компания Meta вводит ограничения для политических рекламодателей в использовании её последних продуктов в сфере искусственного интеллекта, целью которых является предотвращение распространения непроверенной информации. При этом компания пока не опубликовала это решение в официальных обновлениях своих рекламных правил.

Об этом сообщает Reuters.

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Издание сообщает, что эта мера была принята спустя месяц после того, как Meta, являющаяся одним из главных игроков на рынке цифровой рекламы, анонсировала, что дает рекламодателям больше возможностей использовать инструменты искусственного интеллекта.

Такие инструменты способны в реальном времени генерировать фоновые изображения, редактировать картинки и менять тексты рекламных объявлений в соответствии с текстовыми запросами.

"Вначале доступ к таким инструментам получила ограниченная группа рекламодателей весной этого года. Представители компании заявили, что к следующему году эти возможности будут открыты для всех рекламодателей в масштабах всего мира", — пишет Reuters.

Разработки Meta

За последние месяцы Meta и другие IT-корпорации активно разрабатывают рекламные решения и AI-ассистентов, стремясь отреагировать на возросший интерес, вызванный запуском чат-бота ChatGPT от OpenAI в прошлом году.

Как отмечает агентство, компании до сих пор выложили в открытый доступ немного информации о том, какие ограничительные меры они предпринимают для этих систем. Это делает решение Meta ограничить политическую рекламу одним из наиболее значительных в области AI на сегодняшний день.

Напомним, что десятки штатов Соединенных Штатов Америки судятся с компанией Meta Platforms и ее подразделением Instagram. Они обвиняют их в разжигании кризиса психического здоровья молодежи из-за того, что их социальные медиа-платформы вызывают зависимость.