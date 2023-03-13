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Microsoft анонсувала революційне оновлення ChatGPT: які унікальні функції отримає чатбот

13 березня 2023 17:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ChatGPT отримає революційне оновлення — що зміниться для користувачів
Всі зміни повинні з'явитися в пошуковій системі Bing і в оновленому мобільному додатку ChatGPT
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Microsoft спільно з OpenAI анонсували оновлення ChatGPT. Наразі популярний чатбот використовує GPT-3.5, яку найближчим часом планують замінити на GPT-4. 

Коли презентують оновлення та що зміниться для користувачів, повідомляє технічний сайт Heise.

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Які фішки з'являться у новій версії ChatGPT

Можна сказати, що розробники почули користувачів і почали виправляти помилки попередньої версії. До речі, покращена версія використовується в пошуковій системі Bing від Microsoft.

Перше, що було обіцяно, вдосконалений чатбот прискорить генерацію відповідей й вони стануть більш людяними. Також, що дуже важливо, нейромережа навчиться обробляти кілька джерел даних, таких як текст, аудіо або зображення, для уточнення результатів. 

Оновлений чатбот зможе сприймати інформацію в будь-якому відео та генерувати відповіді у формі тексту, зображення або навіть відео. 

Одна з найприємніших та найкорисніших змін — нова версія ChatGPT зможе розуміти голосовий запит та видавати результат у вигляді тексту чи зображення.

Як відомо, зараз чатбот може відповідати лише у текстовому вигляді. А один з головних його недоліків — дані засновані на подіях до 2021 року та не мають щоденних оновлень. 

Які фішки з'являться у новій версії ChatGPT

Коли презентують нову версію GPT

Про запуск нової моделі GPT офіційно заявив Андреас Браун, технічний директор Microsoft Germany, на спеціальному заході, що відбувся 9 березня. Всі зміни повинні з'явитися в пошуковій системі Bing і в оновленому мобільному додатку ChatGPT.

За заявою Microsoft презентацію вдосконаленої нейромережі вже заплановано на 16 березня 2023 року.

Як відомо, наприкінці січня Microsoft офіційно заявила про розширення співпраці з OpenAI після чуток про $10 мільярдів інвестицій в цю компанію. 

А вже на початку лютого компанія оновила свій пошуковик Bing і вбудувала туди поліпшену версію нейромережі ChatGPT — не ту, що знаходиться в загальному доступі. Користувачі можуть спілкуватися в чаті Bing, як ChatGPT, ставлячи питання та отримуючи відповіді природною мовою.

Коли презентують нову версію GPT

Нагадаємо, ми писали про те, що Microsoft впровадить ChatGPT у свої додатки для розробників, бізнес-аналітики, а також трохи згодом функція штучного інтелекту буде доступною і в офісних продуктах.

Раніше ми повідомляли, що відомий китайський бренд інтелектуальних пристроїв Amazfit (партнер Xiaomi) анонсував вихід першого у світі смартгодинника, який працюватиме з інструментами на базі ChatGPT.

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