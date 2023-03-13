ChatGPT отримає революційне оновлення — що зміниться для користувачів

Всі зміни повинні з'явитися в пошуковій системі Bing і в оновленому мобільному додатку ChatGPT

Компанія Microsoft спільно з OpenAI анонсували оновлення ChatGPT. Наразі популярний чатбот використовує GPT-3.5, яку найближчим часом планують замінити на GPT-4.

Коли презентують оновлення та що зміниться для користувачів, повідомляє технічний сайт Heise.

Які фішки з'являться у новій версії ChatGPT

Можна сказати, що розробники почули користувачів і почали виправляти помилки попередньої версії. До речі, покращена версія використовується в пошуковій системі Bing від Microsoft.

Перше, що було обіцяно, вдосконалений чатбот прискорить генерацію відповідей й вони стануть більш людяними. Також, що дуже важливо, нейромережа навчиться обробляти кілька джерел даних, таких як текст, аудіо або зображення, для уточнення результатів.

Оновлений чатбот зможе сприймати інформацію в будь-якому відео та генерувати відповіді у формі тексту, зображення або навіть відео.

Одна з найприємніших та найкорисніших змін — нова версія ChatGPT зможе розуміти голосовий запит та видавати результат у вигляді тексту чи зображення.

Як відомо, зараз чатбот може відповідати лише у текстовому вигляді. А один з головних його недоліків — дані засновані на подіях до 2021 року та не мають щоденних оновлень.

Коли презентують нову версію GPT

Про запуск нової моделі GPT офіційно заявив Андреас Браун, технічний директор Microsoft Germany, на спеціальному заході, що відбувся 9 березня. Всі зміни повинні з'явитися в пошуковій системі Bing і в оновленому мобільному додатку ChatGPT.

За заявою Microsoft презентацію вдосконаленої нейромережі вже заплановано на 16 березня 2023 року.

Як відомо, наприкінці січня Microsoft офіційно заявила про розширення співпраці з OpenAI після чуток про $10 мільярдів інвестицій в цю компанію.

А вже на початку лютого компанія оновила свій пошуковик Bing і вбудувала туди поліпшену версію нейромережі ChatGPT — не ту, що знаходиться в загальному доступі. Користувачі можуть спілкуватися в чаті Bing, як ChatGPT, ставлячи питання та отримуючи відповіді природною мовою.

Нагадаємо, ми писали про те, що Microsoft впровадить ChatGPT у свої додатки для розробників, бізнес-аналітики, а також трохи згодом функція штучного інтелекту буде доступною і в офісних продуктах.

Раніше ми повідомляли, що відомий китайський бренд інтелектуальних пристроїв Amazfit (партнер Xiaomi) анонсував вихід першого у світі смартгодинника, який працюватиме з інструментами на базі ChatGPT.