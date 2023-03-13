ChatGPT получит революционное обновление — что изменится для пользователей

Microsoft анонсировала революционное обновление ChatGPT: какие уникальные функции получит чат-бот
Компания Microsoft совместно с OpenAI анонсировала обновление ChatGPT. Пока популярный чат-бот использует GPT-3.5, которую в ближайшее время планируют заменить на GPT-4.
Когда представят обновление и что изменится для пользователей, сообщает технический сайт Heise.
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Какие фишки появятся в новой версии ChatGPT
Можно сказать, что разработчики услышали пользователей и начали устранять ошибки предыдущей версии. Кстати, улучшенная версия используется в поисковике Bing от Microsoft.
Первое, что было обещано, усовершенствованный чат-бот ускорит генерацию ответов и они станут более человечными. Также, что очень важно, нейросеть научится обрабатывать несколько источников данных, таких как текст, аудио или изображение для уточнения результатов.
Обновленный чат-бот сможет воспринимать информацию в любом видео и генерировать ответы в форме текста, изображения или даже видео.
Одно из самых приятных и полезных изменений — новая версия ChatGPT сможет понимать голосовой запрос и выдавать результат в виде текста или изображения.
Как известно, сейчас чат-бот может отвечать только в текстовом виде. А один из главных его недостатков — данные основанные на событиях до 2021 года и не имеют ежедневных обновлений.
Когда презентуют новую версию GPT
О запуске новой модели GPT официально заявил Андреас Браун, технический директор Microsoft Germany, на специальном мероприятии, состоявшемся 9 марта. Все изменения должны появиться в поисковике Bing и в обновленном мобильном приложении ChatGPT.
По заявлению Microsoft презентация усовершенствованной нейросети уже запланирована на 16 марта 2023 года.
Как известно, в конце января Microsoft официально заявила о расширении сотрудничества с OpenAI после слухов о $10 миллиардах инвестиций в эту компанию.
А уже в начале февраля компания обновила свой поисковик Bing и встроила туда улучшенную версию нейросети ChatGPT — не находящуюся в общем доступе. Пользователи могут общаться в чате Bing, как ChatGPT, задавая вопросы и получая ответы на естественном языке.
Напомним, мы писали о том, что Microsoft внедрит ChatGPT в свои приложения для разработчиков, бизнес-аналитики, а также немного позже функция искусственного интеллекта будет доступна и в офисных продуктах.
Ранее мы сообщали, что известный китайский бренд интеллектуальных устройств Amazfit (партнер Xiaomi) анонсировал выход первых в мире смартчасов, которые будут работать с инструментами на базе ChatGPT.