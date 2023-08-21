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Мінцифри анонсувало 14 додаткових цифрових послуг для боротьби з корупцією

21 серпня 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мінцифри анонсувало 14 додаткових цифрових послуг для боротьби з корупцією
Засідання групи з антикорупційних цифрових інструментів. Фото: Михайло Федоров
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

До завершення 2023 року на платформі Дія буде додано ще 14 цифрових сервісів, серед яких є електронне судочинство. При цьому в Мінцифри позначили шлях цифрового перетворення на наступні три роки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Федоров зазначив, що в найближчі три роки міністерству належить запровадити 63 електронних продукти, які торкнуться більшості громадян України. При цьому у планах на найближчі місяці — запуск 14 новаторських рішень, включаючи електронні судові системи та реєстри, а також розширення функціонала на платформі Дія.

Міністр також згадав про введений сервіс в Україні, який прискорює процес попереднього розгляду справ — eCase Management System. Було внесено зміни до Єдиного державного реєстру, дозволяючи додавати додаткові дані про фізичних та юридичних осіб. Нещодавно було реалізовано проєкт, який контролює виконання програми проти корупції.

Федоров підкреслив, що економічний та антикорупційний потенціал від цифрового перетворення оцінюється у 48 млрд гривень, а за останні два роки завдяки цифровим інструментам було запобігло корупційним втратам на суму 16,3 млрд гривень.

Нагадаємо, що послуга отримання документів про зміну місця проживання стане для українців доступнішою. Так, у додаток "Дія" повернули відповідну функцію.

 

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