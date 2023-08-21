Минцифры анонсировало 14 дополнительных цифровых услуг для борьбы с коррупцией

Заседание группы по антикоррупционным цифровых инструментам. Фото: Михаил Федоров

До завершения 2023 года на платформе Дія будет добавлено еще 14 цифровых сервисов, среди которых — электронное судопроизводство. При этом, в Минцифры обозначили путь по цифровому преобразованию на следующие три года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Федоров указал, что в ближайшие три года министерству предстоит внедрить 63 электронных продукта, которые коснутся большинства граждан Украины. При этом, в планах на ближайшие месяцы — запуск 14 новаторских решений, включая электронные судебные системы и реестры, а также расширение функционала на платформе Дия.

Министр также упомянул о введенном сервисе в Украине, который ускоряет процесс предварительного рассмотрения дел — eCase Management System. Были внесены изменения в Единый государственный реестр, позволяя добавлять дополнительные данные о физических и юридических лицах. Недавно был реализован проект, который контролирует выполнение программы против коррупции.

Федоров подчеркнул, что экономический и антикоррупционный потенциал от цифрового преобразования оценивается в 48 млрд гривен, а за последние два года благодаря цифровым инструментам было предотвращено коррупционных потерь на сумму 16,3 млрд гривен.

Напомним, что услуга получения документов об изменении места жительства станет для украинцев более доступной. Так, в приложение "Дія" возвратили соответствующую функцию.