Мінцифри пропонує мільйон доларів за найкращий винахід для ЗСУ

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: google.com

Наприкінці червня, а саме 24-25 числа, пройде другий щорічний хакатон "Anti-Shahеd", на якому українські розробники зможуть презентувати свої ідеї для Сил безпеки та оборони України. За найкращий винахід Мінцифри пропонує контракт на мільйон доларів США.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Зазначається, що до хакатону "Anti-Shahеd" можуть долучитися всі охочі, хто:

має ідеї розробок та хоче отримати фінансування для реалізації ідей;

прагне запітчити створені defense-tech розробки, що допоможуть боротися з ворожими безпілотниками і знищувати їх;

виробляє БПЛА, які можуть бути ефективними на полі бою.

"Якщо ваш продукт доведе ефективність, військові підтвердять, що він потрібен просто зараз — отримаєте контракт в $ 1 млн на розробку або масштабування проєкту", — заявив Михайло Федоров.

Долучитися до проєкту можна за посиланням: https://curly.click/r/m8888.

Drone Hackathon "Anti-Shahеd" проводиться за ініціативи Генштабу та Мінінфраструктури в межах проєкту Армія дронів.

24-25 червня пройде другий щорічний хакатон "Anti-Shahеd". Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом та міністром економіки Тійтом Ріїсалом. Основною темою розмови була підтримка, яку Естонія надавала Україні, виділивши понад 1% свого ВВП у 2022 році.

Федоров також повідомив, що Україна та Естонія утворюють чудовий приклад спільної роботи та синергії. Спочатку естонський партнер представив українській стороні свою систему швидкої взаємодії реєстрів, відому як Х-road.